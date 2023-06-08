Українцям виплачують по 16 тисяч гривень: хто може отримати допомогу

Претендувати на отримання виплат може лише одна категорія українців

Українці продовжують отримувати фінансову допомогу від держави та організацій та можуть претендувати на виплати від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України. Загальна сума становитиме 16 тисяч гривень, які виплачуватимуть протягом чотирьох місяців (по 4 тисячі грн).

Право отримання цього виду виплат мають ветерани війни — особи з інвалідністю внаслідок війни I чи II групи. Персональні дані цих осіб мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни Міністерства у справах ветеранів України. Про це пише видання "На пенсії".

На цей час в Україні триває другий етап виплат, що стартував з 22 березня. У ході вищезгадану суму зможуть отримати 15 тис. одержувачів. Наголошується, що перший платіж надійде на банківську картку протягом семи робочих днів після подання заяви.

Як оформити допомогу

Для цього потрібно подати заявку через Е-ветеран. Варто врахувати, що заявник повинен мати електронний підпис, щоб здійснити цю операцію.

Докладніше про подання заяви:

на сайті Е-ветеран потрібно обрати розділ "Надання підтримки людям з інвалідністю внаслідок війни";

далі потрібно пройти електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису;

вказати реквізити банківської картки для виплат, номер телефону та адресу електронної пошти;

після цього необхідно надіслати заяву.

Далі заяву перевірять до Мінветеранів, і якщо одержувач відповідає всім необхідним критеріям, виплати йому будуть нараховані автоматично.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що деякі українці можуть отримати виплати від міжнародної організації CARE Ukraine у розмірі 6600 гривень.