Украинцам выплачивают по 16 тысяч гривен: кто может получить помощь

Претендовать на получение выплат может только одна категория украинцев

Украинцы продолжают получать финансовую помощь от государства и организаций и могут претендовать на выплаты от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Креста Украины. Общая сумма составит 16 тысяч гривен, которые будут выплачивать в течение четырех месяцев (по 4 тысяч грн).

Право на получение данного вида выплат имеют ветераны войны — лица с инвалидностью в результате войны I или II группы. Персональные данные этих лиц должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом пишет издание "На пенсии".

На данный момент в Украине идет второй этап выплат, стартовавший с 22 марта. В ходе него вышеуказанную сумму смогут получить 15 тыс. получателей. Отмечается, что первый платеж поступит на банковскую карту в течение семи рабочих дней после подачи заявления.

Как оформить помощь

Для этого необходимо подать заявку через Е-ветеран. Стоит учесть, что у заявителя должна быть электронная подпись, чтобы совершить эту операцию.

Подробнее о подаче заявления:

на сайте Е-ветеран нужно выбрать раздел "Оказание поддержки людям с инвалидностью в результате войны";

далее нужно пройти электронную идентификацию с помощью электронной подписи;

указать реквизиты банковской карты для выплат, номер телефона и адрес электронной почты;

после этого необходимо отправить заявление.

Далее заявление проверят в Минветеранов и если получатель соответствует всем необходимым критериям, выплаты ему будут начислены автоматически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты от международной организации CARE Ukraine в размере 6600 гривен.