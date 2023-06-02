Украинцам летом выдадут по 14 тысяч гривен на отдых: кто может получить деньги

Путевка на оздоровление предоставляется на 21 календарный день

Украине несмотря на полномасштабное вторжение продолжает не только помогать своим гражданам, а и создавать новые проекты, направленные на поддержку населения. Одним из таких является деньги на отдых.

Об этом пишет "Today.ua".

Речь идет о проекте под названием "Оздоровление" от Министерства социальной политики. Благодаря ему родители смогут получать деньги на оздоровление детей. При этом, У взрослых будет возможность самостоятельно выбрать заведение.

Кто может претендовать на выплаты

Претендовать на получение путевки в лагерь смогут только дети от 7 до 18 лет, которые зарегистрированы в одном в населенных пунктах одной из десяти областей, пребывавших в оккупации, находящихся в зоне активных боевых действий или на границе с рф. При этом ребенок должен быть из малообеспеченной или многодетной семьи, либо иметь инвалидность.

Сколько денег дают

Путевка на оздоровление предоставляется на 21 календарный день, а на отдых – на 14 дней. Сумма выплаты, предусмотренная в рамках реализации проекта — пять прожиточных минимумов для детей 6-18 лет. В данный момент она равняется 14 165 грн.

Как получить путевку

Родителям таких детей будут сообщать о возможности получения путевок через органы соцзащиты и платформу "Дия". Также можно самостоятельно проверить наличие информации о себе по ссылке.

Для получения путевки нужно открыть карту в ПриватБанке и ожидать зачисления средств на счет.

Зайдите на сайт "єОздоровлення" и поставьте галочку в разделе "Поиск заведения" и нажмите кнопку "Искать". Выберите организацию из приставленного списка, ознакомьтесь с информацией и нажмите "Подать заявку".

Укажите свои данные и нажмите кнопку "Проверить в списке". Внесите информацию о ребенке и заполните заявку, подайте ее и ждите обратной связи от заведения. Если ответа не будет, нужно связаться с ним самостоятельно. После прибытия в заведение в указанную дату нужно будет оплатить путевку картой ПриватБанка.

Стоит отметить, что путевку нужно использовать в течение трех месяцев со дня зачисления денежной помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторым украинцам выплатят по 100 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, кто из украинцев может ежемесячно получать выплату от государства.