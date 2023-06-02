Українцям влітку видадуть по 14 тисяч гривень на відпочинок: хто може отримати гроші

Путівка на оздоровлення надається на 21 календарний день

Україні, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує не лише допомагати своїм громадянам, а й створювати нові проекти, спрямовані на підтримку населення. Одним із таких є гроші на відпочинок.

Про це пише "Today.ua".

Йдеться про проект під назвою "Оздоровлення" від Міністерства соціальної політики. Завдяки йому батьки матимуть змогу отримувати гроші на оздоровлення дітей. При цьому, у дорослих буде можливість самостійно вибрати заклад.

Хто може претендувати на виплати

Претендувати на отримання путівки до табору зможуть лише діти віком від 7 до 18 років, які зареєстровані в одному в населених пунктах однієї з десяти областей, які перебували в окупації, що перебувають у зоні активних бойових дій або на кордоні з рф. При цьому дитина має бути з малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї, або мати інвалідність.

Скільки грошей дають

Путівка на оздоровлення надається на 21 календарний день, а на відпочинок – на 14 днів. Сума виплати, передбачена в рамках реалізації проекту, – п’ять прожиткових мінімумів для дітей 6-18 років. На даний момент вона дорівнює 14165 грн.

Як отримати путівку

Батькам таких дітей повідомлятимуть про можливість отримання путівок через органи соцзахисту та платформу "Дія". Також можна самостійно перевірити наявність інформації про себе за посиланням.

Для отримання путівки потрібно відкрити картку в ПриватБанку та чекати на зарахування коштів на рахунок.

Зайдіть на сайт "ЄОздоровлення" та поставте галочку у розділі "Пошук закладу" та натисніть кнопку "Шукати". Виберіть організацію зі списку, ознайомтеся з інформацією та натисніть "Подати заявку".

Вкажіть свої дані та натисніть кнопку "Перевірити у списку". Внесіть інформацію про дитину та заповніть заявку, подайте її та чекайте зворотного зв’язку від закладу. Якщо відповіді не буде, необхідно зв’язатися з ним самостійно. Після прибуття до закладу в зазначену дату потрібно буде сплатити путівку карткою ПриватБанку.

Слід зазначити, що путівку потрібно використувати протягом трьох місяців з дня зарахування грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деяким українцям виплатять по 100 тисяч гривень.

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