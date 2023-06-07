Украинцам выплачивают 1200 и 2200 гривен: кто может получить помощь

Претендовать на получение выплат могут лишь некоторые категории граждан

Во время войны украинцам продолжают предоставлять различные виды денежной помощи и одним из них является выплата в размере 1200 и 2200 гривен от Красного Креста и Международной организации по миграции. Получить ее могут только жители нескольких областей.

Об этом сообщили Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, финансовая помощь предоставляется жителям освобожденных территорий и эвакуированным в более безопасные регионы. На нее могут претендовать украинцы с территорий Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей.

"Речь идет о помощи в размере 1200 гривен от Общества Красного Креста Украины, которое выплачивается гражданам ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей. А также – о 2200 гривен помощи наличными в течение 3 месяцев жителям освобожденных территорий Харьковщины, Херсонщины и Донбасса от Международной организации по миграции", — говорится в сообщении.

Для получения помощи необходимо обращаться в органы местного самоуправления или назначенные военные администрации. Там формируют списки граждан, а затем передают их в Минреинтеграции.

В Министерстве также отметили, что гражданам, которые эвакуировались с опасных территорий специальными поездами и автобусами, выплачивают по 2000 гривен взрослым по 3000 гривен — детям и лицам с инвалидностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить от государства выплату в размере 100 тысяч гривен. Однако претендовать на получения такого вида помощи могут только несколько категорий граждан.