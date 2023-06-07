Українцям виплачують 1200 та 2200 гривень: хто може отримати допомогу

Претендувати на отримання виплат можуть лише деякі категорії громадян

Під час війни українцям продовжують надавати різні види грошової допомоги та одним із них є виплата у розмірі 1200 та 2200 гривень від Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції. Отримати її можуть лише мешканці кількох областей.

Про це повідомили Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, фінансова допомога надається жителям звільнених територій та евакуйованим до більш безпечних регіонів. На неї можуть претендувати українці із територій Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

"Йдеться про допомогу у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України, яке виплачується громадянам ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей. А також – про 2200 гривень допомоги готівкою протягом 3 місяців мешканцям звільнених територій Харківщини, Херсонщини та Донбасу від Міжнародної організації з міграції", — йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування або призначених військових адміністрацій. Там формують списки громадян, а потім передають їх до Мінреінтеграції.

У Міністерстві також зазначили, що громадянам, які евакуювалися з небезпечних територій спеціальними поїздами та автобусами, виплачують по 2000 гривень дорослим по 3000 гривень – дітям та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати від держави виплату у розмірі 100 тисяч гривень. Проте претендувати на отримання такого виду допомоги можуть лише кілька категорій громадян.