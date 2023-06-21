8 різних виплат: хто з українців може отримати в цьому році додаткові гроші

Державою передбачено вісім різних соціальних виплат для різних категорій українців

Окрім різних соціальних виплат від Червоного Хреста, є ще вісім основних грошових допомог від держави.

Про це повідомляється на сайті Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради.

Роз'яснюється, що в Україні у 2023 році прожитковий мінімум становить 2589 гривень на одну особу, тож, прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення становлять:

для дітей віком до 6 років – 2272 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн.;

для працездатних осіб – 2684 грн.;

для осіб, які втратили працездатність – 2093 грн.

Які соціальні виплати передбачені українцям у 2023 році:

Допомога по догляду за дітьми:

мінімальний розмір аліментів для дітей до 6 років – 1136 грн., а для дітей від 6 до 18 років – не менше 1416,5 грн.

мінімальний рекомендований розмір аліментів становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто: для дітей до 6 років – 2272 грн.; від 6 до 18 років – 2833 грн.

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами – 100% середньомісячного доходу, але не менше 25% від прожиткового мінімуму, тобто не менше 671 грн.;

Допомога одиноким матерям:

з дітьми до 6 років – 2272 грн.,

з дітьми до 18 років – 2833 грн.,

з дітьми до 23 років – 2684 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

до 6 років – 5680 грн. 2,5 ПМ (7952 грн. для осіб з інвалідністю (3,5 ПМ),

до 18 років – 7082 грн. 2,5 ПМ (9915 грн. для осіб з інвалідності (3,5 ПМ).

Допомога по догляду за хворою дитиною:

до 6 років – 4544 грн.,

до 18 років – 5666 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від аліментів:

до 6 років – 1136 грн.,

до 18 років – 1416,50 грн.

Допомога людині, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу – 2589 грн.

Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:

для працездатних – 1207,50 грн.;

для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю – 2093 грн.;

для дітей до 6 років – 2953,60 грн.;

для дітей до 18 років – 3682,90 грн.;

для дітей до 23 років (за умови навчання) – 3489,20 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про соціальну допомогу для жителів Івано-Франківської, Одеської та Вінницької областей.