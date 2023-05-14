Гроші на дитину біженцям стало отримати простіше: тепер не обов’язково повертатися в Україну

Порядок отримання грошей на дитину значно спростився для українців, які перебувають за кордоном

Українські батьки, які після початку повномасштабної війни виїхали за кордон, раніше могли отримати гроші на дитину лише у разі фізичної присутності на території України, проте тепер це можна зробити дистанційно.

Відповідні зміни було затверджено постановою №340, яку було ухвалено урядом України 18 квітня 2023 року.

Так якщо до цієї дати допомогу з народження дитини можна було отримати при особистому зверненні до органів соціального захисту, але тепер один із батьків, який перебуває за кордоном, може просто надіслати заяву на отримання допомоги.

Крім заяви до органів соціального захисту за своїм місцем реєстрації, також треба надіслати документи, що підтверджують народження дитини. Вони мають бути видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку.

Тобто сім’я новонародженої дитини може отримати 41 280 гривень допомоги при народженні в країні, де вона отримала тимчасовий притулок.

З цієї суми 10 320 гривень буде виплачено одразу, а 860 гривень виплачуватиметься щомісяця протягом трьох років.

Свідоцтво про народження можна отримати у дипломатичній установі за місцем народження або перебування одного з батьків. Передати заяву можна через портал електронних послуг Мінсоцполітики або на порталі "Дія".

Як повідомлялося раніше, в Україні продовжують виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є правом, а не обов’язком робітниці.