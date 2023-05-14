Деньги на ребенка беженцам стало получить проще: теперь не обязательно возвращаться в Украину

Порядок получения денег на ребенка значительно упростился для украинцев, которые находятся за рубежом

Украинские родители, которые после начала полномасштабной войны выехали за границу, ранее могли получить деньги на ребенка лишь в случае физического присутствия на территории Украины, однако теперь это можно сделать и дистанционно.

Соответствующие изменения были утверждены постановлением №340, которое было принято правительством Украины 18 апреля 2023 года.

Так если до этой даты помощь по рождению ребенка можно было получить при личном обращении в органы социальной защиты, но теперь один из родителей, который находится за границей, может просто отправить заявление на получение помощи.

Помимо заявления в органы социальной защиты по своему месту регистрации также надо отправить документы, подтверждающие рождение ребенка. Они должны быть выданы компетентными органами страны пребывания и легализированы в установленном порядке.

То есть, семья новорожденного ребенка может получить 41 280 гривен помощи при рождении в стране, в которой она получила временное убежище.

Из этой суммы 10 320 гривен будет выплачено сразу, а 860 гривен будут выплачиваться ежемесячно в течение трех лет.

Свидетельство о рождении можно получить в дипломатическом учреждении по месту рождения или пребывания одного из родителей. Передать заявление можно через портал электронных услуг Минсоцполитики или же на портале "Дія".

Как сообщалось ранее, в Украине продолжают выплаты пособий по беременности и родам. При этом отпуск по беременности и родам является правом, а не обязанностью работницы.