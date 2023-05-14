Деньги на ребенка беженцам стало получить проще: теперь не обязательно возвращаться в Украину
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Порядок получения денег на ребенка значительно упростился для украинцев, которые находятся за рубежом
Украинские родители, которые после начала полномасштабной войны выехали за границу, ранее могли получить деньги на ребенка лишь в случае физического присутствия на территории Украины, однако теперь это можно сделать и дистанционно.
Соответствующие изменения были утверждены постановлением №340, которое было принято правительством Украины 18 апреля 2023 года.
Так если до этой даты помощь по рождению ребенка можно было получить при личном обращении в органы социальной защиты, но теперь один из родителей, который находится за границей, может просто отправить заявление на получение помощи.
Помимо заявления в органы социальной защиты по своему месту регистрации также надо отправить документы, подтверждающие рождение ребенка. Они должны быть выданы компетентными органами страны пребывания и легализированы в установленном порядке.
То есть, семья новорожденного ребенка может получить 41 280 гривен помощи при рождении в стране, в которой она получила временное убежище.
Из этой суммы 10 320 гривен будет выплачено сразу, а 860 гривен будут выплачиваться ежемесячно в течение трех лет.
Свидетельство о рождении можно получить в дипломатическом учреждении по месту рождения или пребывания одного из родителей. Передать заявление можно через портал электронных услуг Минсоцполитики или же на портале "Дія".
Как сообщалось ранее, в Украине продолжают выплаты пособий по беременности и родам. При этом отпуск по беременности и родам является правом, а не обязанностью работницы.