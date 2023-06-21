8 разных выплат: кто из украинцев может получить в этом году дополнительные деньги

Государством предусмотрено восемь разных социальных выплат для разных категорий украинцев

Кроме различных социальных выплат от Красного Креста, есть еще восемь основных денежных выплат от государства.

Об этом сообщается на сайте Управления труда и социальной защиты населения Хмельницкого городского совета.

Разъясняется, что в Украине в 2023 году прожиточный минимум составляет 2589 гривен на одного человека, поэтому прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

для детей до 6 лет – 2272 грн.;

для детей от 6 до 18 лет – 2833 грн.;

для трудоспособных лиц – 2684 грн.;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 грн.

Какие социальные выплаты предусмотрены украинцам в 2023 году:

Помощь по уходу за детьми:

минимальный размер алиментов для детей до 6 лет – 1136 грн., а для детей от 6 до 18 лет – не менее 1416,5 грн.

минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть: для детей до 6 лет – 2272 грн.; от 6 до 18 лет – 2833 грн.

Помощь по беременности и родам – 100% среднемесячного дохода, но не менее 25% от прожиточного минимума, то есть не менее 671 грн.;

Помощь одиноким матерям:

с детьми до 6 лет – 2272 грн.,

с детьми до 18 лет – 2833 грн.,

с детьми до 23 лет – 2684 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

до 6 лет – 5680 грн. 2,5 ПМ (7952 грн. для лиц с инвалидностью (3,5 ПМ),

до 18 лет – 7082 грн. 2,5 ПМ (9915 грн. для лиц по инвалидности (3,5 ПМ)).

Помощь по уходу за больным ребенком:

до 6 лет – 4544 грн.,

до 18 лет – 5666 грн.

Помощь детям, родители которых уклоняются от алиментов:

до 6 лет – 1136 грн.,

до 18 лет – 1416,50 грн.

Помощь человеку, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы в результате психического расстройства – 2589 грн.

Социальная помощь малообеспеченным семьям:

для трудоспособных – 1207,50 грн.;

для неработающих и лиц с инвалидностью – 2093 грн.;

для детей до 6 лет – 2953,60 грн.;

для детей до 18 лет – 3682,90 грн.;

для детей до 23 лет (при условии обучения) – 3489,20 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о социальной помощи для жителей Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областей.