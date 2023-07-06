Фінансова допомога в декреті: від чого залежатиме розмір виплати
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Розмір соціальної виплати в декреті залежатиме від того, працює жінка чи ні
Україною передбачені виплати деяким сім'ям, а молоді матусі можуть отримати додаткову соціальну допомогу.
Як повідомляє Вікна, фонд соціального страхування нараховує жінкам допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.
Для отримання додаткових грошей жінка повинна надати спеціальний лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами.
Хто з українок матиме право на соціальну допомогу у декреті
- працюючі;
- вагітні, які служать у Збройних силах, СБУ, Службі зовнішньої розвідки;
- вагітні, яких звільнили через ліквідацію підприємства;
- вагітні, які перебувають у реєстрі держслужби як безробітні;
- непрацюючі;
- аспіранти, докторанти, клінічні ординатори тощо;
- ті, які не досягли 18 років.
"Для того, щоб мамі виплатили декретні, потрібно мати листок непрацездатності (е-лікарняний). Його необхідно відкрити у медустанові, де вона перебуває на обліку", — роз'яснюється на сайті.
Виплата нараховується одноразово за весь період вагітності та пологів. Щоб їх виплатили, потрібно звернутися для отримання виплат не пізніше ніж через півроку з дня закінчення відпустки.
Як оформити онлайн соціальну допомогу
- Насамперед треба отримати е-лікарняний;
- Після цього роботодавець побачить заявку в особистому кабінеті на сайті ПФУ;
- Комісія із соцстрахування ухвалює рішення про призначення допомоги, а бухгалтер здійснює розрахунок, який оформлює та подає до ФССУ;
- Кошти йдуть на рахунок роботодавця протягом кількох банківських днів після здійснення фінансування;
- Коли роботодавець отримає кошти від Фонду соцстрахування, він має здійснити виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами своєї співробітниці у найближчий після дня призначення допомоги строк;
- Також потрібно принести на роботу заяву на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
- Якщо вагітна жінка ФОП, непрацююча особа, навчається або має статус безробітної, оформити декретні виплати онлайн не вийде;
Як оформити декретні виплати
- Якщо жінка ФОП, то потрібно оформити виплати у Фонді соціального страхування з тимчасової непрацездатності за місцем реєстрації ФОП.
- Якщо вагітну звільнили через ліквідацію підприємства, то для того, щоб отримати виплати, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення (за місцем проживання).
- Якщо вона студентка, треба подати документи до органу соціального захисту населення за місцем проживання.
- Якщо мама військовослужбовиця, гроші виплачуються за місцем служби.
- Якщо жінка зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна чи просто працює, то для того, щоб отримати виплати, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.
Яка сума декретних виплат у 2023 році
- Якщо жінка працює, то отримує 100% від середньої заробітної плати за рахунок коштів ФСС за весь період декретної відпустки. Мінімальна сума для таких вагітних — 213,53 грн на день.
- Якщо вагітна не працює, то розмір декретних виплат також встановлений на рівні 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць. Як правило, ця сума становить 671 грн на місяць.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про державні 8 різних виплат для українців. Серед них є нарахування додаткових коштів на допомогу малозабезпеченим сім’ям.