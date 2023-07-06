Фінансова допомога в декреті: від чого залежатиме розмір виплати

Розмір соціальної виплати в декреті залежатиме від того, працює жінка чи ні

Україною передбачені виплати деяким сім'ям, а молоді матусі можуть отримати додаткову соціальну допомогу.

Як повідомляє Вікна, фонд соціального страхування нараховує жінкам допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для отримання додаткових грошей жінка повинна надати спеціальний лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами.

Хто з українок матиме право на соціальну допомогу у декреті

працюючі;

вагітні, які служать у Збройних силах, СБУ, Службі зовнішньої розвідки;

вагітні, яких звільнили через ліквідацію підприємства;

вагітні, які перебувають у реєстрі держслужби як безробітні;

непрацюючі;

аспіранти, докторанти, клінічні ординатори тощо;

ті, які не досягли 18 років.

"Для того, щоб мамі виплатили декретні, потрібно мати листок непрацездатності (е-лікарняний). Його необхідно відкрити у медустанові, де вона перебуває на обліку", — роз'яснюється на сайті.

Виплата нараховується одноразово за весь період вагітності та пологів. Щоб їх виплатили, потрібно звернутися для отримання виплат не пізніше ніж через півроку з дня закінчення відпустки.

Як оформити онлайн соціальну допомогу

Насамперед треба отримати е-лікарняний;

Після цього роботодавець побачить заявку в особистому кабінеті на сайті ПФУ;

Комісія із соцстрахування ухвалює рішення про призначення допомоги, а бухгалтер здійснює розрахунок, який оформлює та подає до ФССУ;

Кошти йдуть на рахунок роботодавця протягом кількох банківських днів після здійснення фінансування;

Коли роботодавець отримає кошти від Фонду соцстрахування, він має здійснити виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами своєї співробітниці у найближчий після дня призначення допомоги строк;

Також потрібно принести на роботу заяву на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

Якщо вагітна жінка ФОП, непрацююча особа, навчається або має статус безробітної, оформити декретні виплати онлайн не вийде;

Як оформити декретні виплати

Якщо жінка ФОП, то потрібно оформити виплати у Фонді соціального страхування з тимчасової непрацездатності за місцем реєстрації ФОП.

Якщо вагітну звільнили через ліквідацію підприємства, то для того, щоб отримати виплати, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення (за місцем проживання).

Якщо вона студентка, треба подати документи до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Якщо мама військовослужбовиця, гроші виплачуються за місцем служби.

Якщо жінка зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна чи просто працює, то для того, щоб отримати виплати, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.

Яка сума декретних виплат у 2023 році

Якщо жінка працює, то отримує 100% від середньої заробітної плати за рахунок коштів ФСС за весь період декретної відпустки. Мінімальна сума для таких вагітних — 213,53 грн на день.

Якщо вагітна не працює, то розмір декретних виплат також встановлений на рівні 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць. Як правило, ця сума становить 671 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про державні 8 різних виплат для українців. Серед них є нарахування додаткових коштів на допомогу малозабезпеченим сім’ям.