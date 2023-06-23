Соціальна допомога для сімей: хто може отримати в Україні до 2600 гривень

Державою передбачено місячну виплату лише для деяких сімей

Українці продовжують отримувати різні види допомоги від держави й одним із таких є виплата у розмірі до 2684 гривень.

Як повідомляють у виданні Вікна, цю грошову допомогу можуть отримати малозабезпечені сім'ї.

Минулого року держава сплачувала допомогу таким родинам у сумі 2100 грн. Вона призначалася на третю і кожну наступну дитину. Виплату здійснюють щомісяця, поки дитині не виповниться 6 років. Наразі розмір фінансової допомоги є 2684 гривні.

Зазначається, що останньої індексації грошова допомога зазнала у березні 2022 року. Якщо у сформованому бюджеті на 2023 рік значний відсоток коштів закладено на потреби армії, тож дефіцит у державному бюджеті не дає змоги провести підвищення суми.

Які ще пільги може отримати багатодітна сім'я

50% знижки на комунальні послуги;

безкоштовне отримання медикаментів, виписаних за рецептами лікарів;

першочергове обслуговування в лікарнях, аптеках та першочергова госпіталізація;

безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (це не стосується таксі);

безкоштовне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до закону Про оздоровлення та відпочинок дітей.

До того ж, грошову допомогу вищезазначеним родинам можуть нарахувати від міжнародних організацій:

"Минулого року багато родин подавалися на фінансову допомогу від міжнародного фону ЮНІСЕФ. У 2022 році організація надавала допомогу у розмірі 2200 грн один раз в місяць. Однак через величезну кількість заявок, які досі опрацьовують, організація закрила прийом заявок", — додається на сайті.

Більшість міжнародних організацій уже завершили прийом заявок на допомогу у 2023 році. Але якщо вона вам необхідна, ви можете залишити заявку на порталі Дія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про державні 8 різних виплат для українців. Серед них є нарахування додаткових коштів на допомогу малозабезпеченим сім’ям.