Социальная помощь для семей: кто может получить в Украине до 2600 гривен

Государством предусмотрена месячная выплата только для некоторых семей

Украинцы продолжают получать разные виды помощи от государства и одним из таких является выплата в размере до 2684 гривен.

Как сообщают в издании Окна, эту денежную выплата могут получить малообеспеченные семьи.

В прошлом году государство платило помощь таким семьям на сумму 2100 грн. Она назначалась на третьего и каждого последующего ребенка. Выплату производят ежемесячно, пока ребенку не исполнится 6 лет. В настоящее время размер финансовой помощи составляет 2684 гривны.

Отмечается, что последнюю индексацию денежной помощи провели в марте 2022 года. Если в сложившемся бюджете на 2023 год значительный процент средств заложен на нужды армии, то дефицит в государственном бюджете не позволяет провести повышение суммы.

Какие еще льготы может получить многодетная семья

50% скидка на коммунальные услуги;

бесплатное получение медикаментов, выписанных по рецептам врачей;

первоочередное обслуживание в больницах, аптеках и первоочередная госпитализация;

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта (это не касается такси);

бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с законом Об оздоровлении и отдыхе детей.

К тому же, денежную помощь вышеупомянутым семьям могут начислить от международных организаций :

"В прошлом году многие семьи подавались на финансовую помощь от международного фона ЮНИСЕФ. В 2022 году организация оказывала помощь в размере 2200 грн один раз в месяц. Однако из-за огромного количества доработанных заявок организация закрыла прием заявок", — добавляется на сайте.

Большинство международных организаций уже завершили прием заявок на помощь в 2023 году. Но если она вам необходима, вы можете оставить заявку на портале Действие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о государственных 8 разных выплатах для украинцев. Среди них есть начисление дополнительных средств на помощь малообеспеченным семьям.