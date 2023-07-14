Укр

Выплаты для ВПЛ продлят на год: какие есть обстоятельства для начисления

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Помощь для ВПЛ могут продлить на второй шестимесячный срок. Новость обновлена 14 июля 2023, 15:04
Помощь для ВПЛ могут продлить на второй шестимесячный срок.. Фото Национальный банк Украины

Назначение двойных выплат будет происходить при некоторых обстоятельствах

Недавно Кабинет Министров Украины внес изменения в правила назначения выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Итак, с 1 августа начисления будут назначаться только на шесть месяцев, сообщает Министерство социальной политики на странице в Facebook.

В то же время те, кому помощь назначили к этой дате, смогут получать выплаты до конца января 2024 года.

Выплаты могут быть назначены на второй шестимесячный срок по обращению лица, если:

  • среднемесячный совокупный доход на одну ВПЛ не превышает 8372 грн;

В составе семьи есть:

  • люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет;
  • люди с инвалидностью;
  • люди, способствовавшие своей экономической самостоятельности и среднемесячный доход которых не превышает 6279 грн;
  • люди, получающие пенсию, не превышающую 6279 грн;
  • люди, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающие за ними;
  • люди, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;
  • студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и не имеют места жительства в общежитиях;
  • люди, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за это.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности получить социальную помощь для лиц с инвалидностью, лиц, не имеющих права на пенсию и нуждающихся в помощи по уходу.

Теги:
#Семья #Социальные выплаты #ВПЛ