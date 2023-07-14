Выплаты для ВПЛ продлят на год: какие есть обстоятельства для начисления

Назначение двойных выплат будет происходить при некоторых обстоятельствах

Недавно Кабинет Министров Украины внес изменения в правила назначения выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Итак, с 1 августа начисления будут назначаться только на шесть месяцев, сообщает Министерство социальной политики на странице в Facebook.

В то же время те, кому помощь назначили к этой дате, смогут получать выплаты до конца января 2024 года.

Выплаты могут быть назначены на второй шестимесячный срок по обращению лица, если:

среднемесячный совокупный доход на одну ВПЛ не превышает 8372 грн;

В составе семьи есть:

люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет;

люди с инвалидностью;

люди, способствовавшие своей экономической самостоятельности и среднемесячный доход которых не превышает 6279 грн;

люди, получающие пенсию, не превышающую 6279 грн;

люди, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающие за ними;

люди, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и не имеют места жительства в общежитиях;

люди, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за это.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности получить социальную помощь для лиц с инвалидностью, лиц, не имеющих права на пенсию и нуждающихся в помощи по уходу.