Виплати для ВПО продовжать на рік: які є обставини для нарахування

Призначення подвійних виплат буде відбуватись за деяких обставин

Нещодавно Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Тож, з 1 серпня нарахування призначатимуть лише на шість місяців, повідомляє Міністерство соціальної політики на сторінці у Facebook..

Водночас, ті, кому допомогу призначили до цієї дати, зможуть отримувати виплати до кінця січня 2024 року.

Виплати можуть призначити на другий шестимісячний термін за зверненням особи, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одну ВПО не перевищує 8372 грн;

У складі сім’ї є:

люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;

люди з інвалідністю;

люди, які сприяли своїй економічній самостійності та середньомісячний дохід яких не перевищує 6279 грн;

люди, які отримують пенсію, що не перевищує 6279 грн;

люди, які мають 3 і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;

люди, які доглядають за особами з інвалідністю I групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою і не мають місця проживання в гуртожитках;

люди, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримати соціальну допомогу для осіб з інвалідністю, осіб, які не мають право на пенсію і які потребують допомоги на догляд.