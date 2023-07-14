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Виплати для ВПО продовжать на рік: які є обставини для нарахування

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Допомогу для ВПО можуть продовжити на другий шестимісячний термін Новина оновлена 14 липня 2023, 15:04
Допомогу для ВПО можуть продовжити на другий шестимісячний термін. Фото Національний банк України

Призначення подвійних виплат буде відбуватись за деяких обставин

Нещодавно Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Тож, з 1 серпня нарахування призначатимуть лише на шість місяців, повідомляє Міністерство соціальної політики на сторінці у Facebook..

Водночас, ті, кому допомогу призначили до цієї дати, зможуть отримувати виплати до кінця січня 2024 року.

Виплати можуть призначити на другий шестимісячний термін за зверненням особи, якщо:

  • середньомісячний сукупний дохід на одну ВПО не перевищує 8372 грн;

У складі сім’ї є:

  • люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;
  • люди з інвалідністю;
  • люди, які сприяли своїй економічній самостійності та середньомісячний дохід яких не перевищує 6279 грн;
  • люди, які отримують пенсію, що не перевищує 6279 грн;
  • люди, які мають 3 і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;
  • люди, які доглядають за особами з інвалідністю I групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;
  • студенти, які навчаються за денною або дуальною формою і не мають місця проживання в гуртожитках;
  • люди, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримати соціальну допомогу для осіб з інвалідністю, осіб, які не мають право на пенсію і які потребують допомоги на догляд.

Теги:
#Сім'я #Соціальні виплати #ВПО