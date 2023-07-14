Виплати для ВПО продовжать на рік: які є обставини для нарахування
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Призначення подвійних виплат буде відбуватись за деяких обставин
Нещодавно Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Тож, з 1 серпня нарахування призначатимуть лише на шість місяців, повідомляє Міністерство соціальної політики на сторінці у Facebook..
Водночас, ті, кому допомогу призначили до цієї дати, зможуть отримувати виплати до кінця січня 2024 року.
Виплати можуть призначити на другий шестимісячний термін за зверненням особи, якщо:
- середньомісячний сукупний дохід на одну ВПО не перевищує 8372 грн;
У складі сім’ї є:
- люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років;
- люди з інвалідністю;
- люди, які сприяли своїй економічній самостійності та середньомісячний дохід яких не перевищує 6279 грн;
- люди, які отримують пенсію, що не перевищує 6279 грн;
- люди, які мають 3 і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;
- люди, які доглядають за особами з інвалідністю I групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;
- студенти, які навчаються за денною або дуальною формою і не мають місця проживання в гуртожитках;
- люди, які надають соціальні послуги та отримують за це компенсацію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримати соціальну допомогу для осіб з інвалідністю, осіб, які не мають право на пенсію і які потребують допомоги на догляд.