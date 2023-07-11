Мільйон гривень: за яких умов деяким працівникам в Україні нарахують виплату

Розмір одноразової допомоги залежить від групи інвалідності особи

В Україні громадяни продовжують отримувати різні соціальні виплати і однією з таких є фінансова допомога для постраждалих внаслідок війни працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Профспілка залізничників і транспортних будівельників України.

Згідно з законом № 2980, грошову допомогу також отримають державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії РФ проти України.

Законом визначено такий рівень одноразової допомоги зазначеним особам:

у разі загибелі (смерті) — 1 млн грн;

у разі встановлення групи інвалідності І групи — 800 тис. грн; ІІ — 500 тис. грн, ІІІ — 200 тис. грн.

"Перелік об’єктів критичної інфраструктури, на працівників яких поширюється дія цього Закону, також визначається Кабінетом Міністрів України, який в місячний строк з дня опублікування цього Закону має забезпечити ухвалення нормативно-правових актів, необхідні для реалізації цього Закону", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні роботодавці можуть отримати до 16 тисяч гривень за працівників.