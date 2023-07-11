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Мільйон гривень: за яких умов деяким працівникам в Україні нарахують виплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Грошова допомога для постраждалих працівників критичної інфраструктури внаслідок війни Новина оновлена 11 липня 2023, 15:22
Грошова допомога для постраждалих працівників критичної інфраструктури внаслідок війни. Фото ua.depositphotos.com

Розмір одноразової допомоги залежить від групи інвалідності особи

В Україні громадяни продовжують отримувати різні соціальні виплати і однією з таких є фінансова допомога для постраждалих внаслідок війни працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Профспілка залізничників і транспортних будівельників України.

Згідно з законом № 2980, грошову допомогу також отримають державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії РФ проти України.

Законом визначено такий рівень одноразової допомоги зазначеним особам:

  • у разі загибелі (смерті) — 1 млн грн;
  • у разі встановлення групи інвалідності І групи — 800 тис. грн; ІІ — 500 тис. грн, ІІІ — 200 тис. грн.

"Перелік об’єктів критичної інфраструктури, на працівників яких поширюється дія цього Закону, також визначається Кабінетом Міністрів України, який в місячний строк з дня опублікування цього Закону має забезпечити ухвалення нормативно-правових актів, необхідні для реалізації цього Закону", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні роботодавці можуть отримати до 16 тисяч гривень за працівників.

Теги:
#Соціальні виплати #Працівники #Посадові особи #Критична інфраструктура #Державні службовці