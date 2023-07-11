Миллион гривен: при каких условиях некоторым работникам в Украине начислят выплату

Размер единовременной выплаты зависит от группы инвалидности лица

В Украине граждане продолжают получать различные социальные выплаты и одной из них является финансовая помощь для пострадавших в результате войны работников объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Согласно закону № 2980, денежную помощь также получат государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, ставшие лицами с инвалидностью в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей. в период военной агрессии РФ против Украины.

Законом определен такой уровень единовременной помощи указанным лицам:

в случае гибели (смерти) – 1 млн грн;

в случае установления группы инвалидности I группы – 800 тыс. грн; ІІ — 500 тыс. грн, ІІІ — 200 тыс. грн.

"Перечень объектов критической инфраструктуры , на работников которых распространяется действие настоящего Закона, также определяется Кабинетом Министров Украины, который в месячный срок со дня опубликования этого Закона должен обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого Закона", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине работодатели могут получить до 16 тысяч гривен за работников.