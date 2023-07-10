Социальная "страховка": при каком обстоятельстве ФОПы получат выплаты от государства

Сумма выплаты больничных для ФОП будет зависеть от стажа предпринимателя

Украинцы продолжают получать выплаты от государства, в том числе и оплату больничного.

Эту социальную выплату начисляют ФЛПам (общеупотребительный украинский вариант — ФОП), сообщают специалисты по Юридическому советнику для ВПЛ.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании" физические лица-предприниматели подлежат страхованию в связи с временной потерей трудоспособности.

Поэтому для того, чтобы получить "страховку" по временной трудоспособности, каждый ФОТ должен платить за себя ЕСВ (единый социальный взнос) независимо от того, на какой системе налогообложения он находится.

Как ФОП получить выплаты на больничный

Обратитесь к врачу, ведь основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности. Врач в электронной системе здравоохранения формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности, которое в режиме онлайн поступает в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, где сразу формируется электронный больничный.

Составьте заявление-расчет по форме. К заявлению-расчету следует добавить справку из налоговой об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ или копии квитанций, подтверждающих уплату ЕСВ за последний год перед наступлением временной потери трудоспособности, письменное уведомление с реквизитами счета для зачисления выплат по временной нетрудоспособности.

Подайте заявление-расчет в сервисный центр ГУ ПФУ региона или составьте и подайте заявление-расчет в электронном виде на портале ПФУ.

Если болезнь длится 5 дней, то они оплачиваются ФОПом, а начиная с 6 – за счет страховых средств.

" В случае, если заявление-расчет оформлено правильно, ПФУ в трехдневный срок оплачивает больничный лист ", — уточняется на сайте.

Каков размер "страховой" выплаты для предпринимателя

50% среднедневного дохода – если страховой стаж до 3 лет;

60% среднедневного дохода – если страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% среднедневного дохода – если страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% среднедневного дохода – если страховой стаж больше 8 лет.

ФОП самостоятельно вычисляет свои больничные. Для этого нужно сосчитать среднедневный доход, то есть сумму, из которой рассчитывали ЕСВ последние 12 месяцев до наступления болезни,/(разделить) на календарные дни предпринимательской деятельности (365/366 дней).

Однако, не учитываются дни, когда лицо было на больничном по болезни или в отпуске в связи с беременностью и родами.

Для ФОП на упрощенной системе, если ЕСВ платили от минимальной заработной платы, в расчетном периоде используется доход, равный минимальной зарплате.

Для ФОП на общей системе, если платят ЕСВ по чистому доходу, поэтому и для расчетов берется чистый доход. Если дохода не было, или он меньше минимальной заработной платы, для расчета берется минимальная зарплата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о социальной выплате в декрете.