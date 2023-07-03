Кто из украинцев получит социальные выплаты от государства в июле: названы категории

Некоторые украинцы могут получить выплаты от государства в июле

В течение июня некоторые категории украинцев смогли получить социальную помощь от государства, а теперь граждане будут ждать очередных выплат в июле.

Об этом сообщает Апостроф.

Кто из украинцев может получить социальные выплаты в июле

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей и других мест принудительного содержания, признанные лица с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:

I группы – 4421 гривна;

II группы – 3 906 гривен;

III группы – 3 391 гривна;

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей. Им насчитают 1491 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4 421 гривна.

Члены семей погибших (умерших) лиц с инвалидностью в результате войны, боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, а также члены семей погибших ( умерших) защитников и защитниц Украины – 966 гривен;

Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизаны, подпольщики, другие участники борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о детях, которые могут получить специальный статус и им будет начисляться социальная выплата.