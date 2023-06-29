90 тысяч гривен: при каких условиях украинкам начислят эту выплату

Некоторые граждане Украины могут получить единовременную выплату в размере 90 тысяч гривен

Вместе с разными видами социальных выплат украинцы могут получить денежную помощь от фонда Климентия Шептицкого, финансируемого польским правительством.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Украины, выплата 90 тысяч гривен (10 тысяч злотых) предназначается для женщин, освобожденных из российского плена.

Женщинам можно подавать заявление дистанционно, заполнив специальную форму на сайте фонда.

"Заявки на получение выплат можно посылать до 30 августа 2023 года включительно или до завершения действия программы", — отмечается в сообщении.

В то же время, освобожденным из плена украинкам предоставляют возможность реабилитационной поездки в Польшу. Заявки принимаются до 15 июля.

Добавляется, что в 2022 году более 180 украинским женщинам насчитали финансовую помощь от фонда Климентия Шептицкого, 24 женщины получили психологическую поддержку, а 19 приняли участие в реабилитационной поездке в Польшу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть возможность начисления социальной помощи в случае тяжелой болезни у ребенка.