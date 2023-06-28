Некоторые украинцы могут одновременно получать социальную помощь и пенсию: о ком речь

Лица с инвалидностью, установленной до 18 лет, получают одновременно денежную помощь и пенсию

В Украине есть лица, которые продолжают получать разные виды социальной помощи от государства. Одним из них является выплата для лиц с инвалидностью, установленной до 18 лет.

Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в Facebook.

В зависимости от группы инвалидности размер выплаты составляет:

лицам с инвалидностью с детства I группы — 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);

— 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн); лицам с инвалидностью с детства II группы — 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1674,40 грн);

— 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1674,40 грн); лицам с инвалидностью с детства III группы — 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1255,80 грн);

— 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1255,80 грн); на детей с инвалидностью до 18 лет — 70 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1465,10 грн).

На странице добавляется, что лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать и другие виды помощи. К примеру, пенсию в связи с потерей кормильца при наличии права на нее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть возможность начисления социальной помощи в случае тяжелой болезни у ребенка.