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Некоторые украинцы могут одновременно получать социальную помощь и пенсию: о ком речь

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Социальная помощь предусмотрена для лиц с инвалидностью, установленных еще до 18 лет Новость обновлена 28 июня 2023, 14:27
Социальная помощь предусмотрена для лиц с инвалидностью, установленных еще до 18 лет. Фото Pixabay

Лица с инвалидностью, установленной до 18 лет, получают одновременно денежную помощь и пенсию

В Украине есть лица, которые продолжают получать разные виды социальной помощи от государства. Одним из них является выплата для лиц с инвалидностью, установленной до 18 лет.

Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в Facebook.

В зависимости от группы инвалидности размер выплаты составляет:

  • лицам с инвалидностью с детства I группы — 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);
  • лицам с инвалидностью с детства II группы — 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1674,40 грн);
  • лицам с инвалидностью с детства III группы — 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1255,80 грн);
  • на детей с инвалидностью до 18 лет — 70 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1465,10 грн).

На странице добавляется, что лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать и другие виды помощи. К примеру, пенсию в связи с потерей кормильца при наличии права на нее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть возможность начисления социальной помощи в случае тяжелой болезни у ребенка.

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#Дети #Социальные выплаты #Социальная помощь #Лица с инвалидностью