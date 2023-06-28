Деякі українці можуть одночасно отримувати соціальну допомогу і пенсію: про кого мова

Особи з інвалідністю, яку було встановлено до 18 років, отримують одночасно грошову допомогу і пенсію

В Україні є особи, які продовжують отримувати різні види соціальної допомоги від держави. Однією з таких є виплата для осіб з інвалідністю, встановленою до 18 років.

Про це повідомляє Пенсійний фонд на своїй сторінці у Facebook.

В залежності від групи інвалідності, розмір виплати становить:

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2093 грн);

— 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2093 грн); особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1674,40 грн);

— 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1674,40 грн); особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1255,80 грн);

— 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1255,80 грн); на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1465,10 грн).

На сторінці додається, що особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати й інші види допомог. Наприклад, пенсію у зв’язку з втратою годувальника за наявності права на неї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є можливість нарахування соціальної допомоги у разі важкої хвороби у дитини.