90 тисяч гривень: за яких умов українкам нарахують цю виплату

Деякі громадяни України можуть отримати одноразову виплату у розмірі 90 тисяч гривень

Разом із різними видами соціальних виплат українці можуть отримати грошову допомогу від фонду Климентія Шептицького, що фінансується польським урядом.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань інтеграції тимчасово окупованих територій України, виплата 90 тисяч гривень (10 тисяч злотих) призначається для жінок, яких звільнили з російського полону.

Жінкам можна подавати заяву дистанційно, заповнивши спеціальну форму на сайті фонду.

"Заявки на отримання виплат можна надсилати до 30 серпня 2023 року включно або до завершення дії програми", — зазначається у повідомленні.

Водночас, звільненим із полону українкам надають можливість реабілітаційної поїздки до Польщі. Заявки приймаються до 15 липня.

Додається, що у 2022 році понад 180 українським жінкам нарахували фінансову допомогу від фонду Климентія Шептицького, 24 жінки отримали психологічну підтримку, а 19 — узяли участь у реабілітаційній поїздці до Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є можливість нарахування соціальної допомоги у разі важкої хвороби у дитини.