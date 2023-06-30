Правила для украинцев меняются. Как в одной из стран ЕС будут платить помощь беженцам

Германия изменит правила начисления выплаты для некоторых украинцев

Украинцы продолжают получать разные виды социальной помощи как от государства, так и от других стран. Одну из выплат украинцам за границей предоставляет Германия.

Как сообщает uahelp.wiki, с 1 июля в Германии изменятся правила социальной помощи от центра занятости, получаемой украинскими беженцами.

На сайте разъясняется, что одним из условий получения выплат будет постоянное проживание по месту прописки. По необязательной причине можно отсутствовать не более 21 дня в году, в других случаях нужно будет получать разрешение.

Отмечается, что место жительства должно находиться в "ближней зоне" центра занятости (Jobcenter), чтобы человек имел возможность посетить возможного работодателя, сам центр занятости или место проведения мероприятия. То есть украинец должен находиться в пределах 2,5 часов езды в одну сторону.

Получатель помощи должен своевременно отреагировать на сообщения и запросы центра занятости в рабочие дни.

В каких условиях украинец может не появиться в центре занятости:

медицинские термины (запись приемки);

церковное событие;

важное общественное событие;

самостоятельный поиск работы;

добровольная работа без существенного нарушения интеграции;

командировки.

Но эти причины должны быть предварительно согласованными (минимум за 5 дней) с центром занятости.

Кроме этого, по необязательной причине можно отсутствовать не более 21 календарного дня в год, если это не препятствует интеграции. К тому же обязанность находиться вблизи места прописки не касается субботы, воскресенья и праздничных выходных дней.

Если человек не появляется в центре занятости или не согласовывает причину отсутствия, может получить санкции и потерять право на социальную помощь.

"Утрачивается право на оплату стандартной ставки или оплату расходов на проживание, медицинское страхование. Выплаты аннулируются именно за дни, в которые можно доказать отсутствие человека ", — добавляется в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о государственных 8 разных выплатах для украинцев. Среди них есть начисление дополнительных средств на помощь малообеспеченным семьям.