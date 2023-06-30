Правила для українців змінюються. Як в одній з країн ЄС платитимуть допомогу біженцям

Німеччина змінить правила нарахування виплати для деяких українців

Українці продовжують отримувати різні види соціальної допомоги як від держави, так і від інших країн. Одну з виплат українцям за кордоном надає Німеччина.

Як повідомляє uahelp.wiki, з 1 липня у Німеччині змінюються правила соціальної допомоги від центру зайнятості, яку одержують українські біженці.

На сайті роз'яснюється, що однією з умов отримання виплат буде постійне проживання за місцем прописки. З необов'язкової причини можна бути відсутнім не більше 21 дня на рік, в інших випадках потрібно буде отримувати дозвіл.

Зазначається, що місце проживання має знаходитися в "ближній зоні" центру зайнятості (Jobcenter), щоб людина мала можливість відвідати можливого роботодавця, сам центр зайнятості або місце проведення заходу. Тобто, українець має перебувати в межах 2,5 години їзди в один бік.

Одержувач допомоги має своєчасно відреагувати на повідомлення та запити центру зайнятості у робочі дні.

З яких умов українець може не з'явитись в центрі зайнятості:

медичні терміни (запис приймання);

церковна подія;

важлива громадська подія;

самостійний пошук роботи;

добровільна робота без суттєвого порушення інтеграції;

відрядження.

Але, ці причини мають бути попередньо узгодженими (мінімум за 5 днів) з центром зайнятості.

Крім цього, з необов'язкової причини можна бути відсутнім не більше 21 календарного дня на рік, якщо це не перешкоджає інтеграції. До того ж, обов'язок перебувати поблизу місця прописки не стосується суботи, неділі та святкових вихідних днів.

Якщо людина не з'являється в центрі зайнятості або не узгоджує причину відсутності, то може отримати санкції і втратить право на соціальну допомогу.

"Втрачається право на оплату стандартної ставки або оплату витрат на проживання, медичне страхування. Виплати анулюються саме за дні, в які можна довести відсутність людини", — додається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про державні 8 різних виплат для українців. Серед них є нарахування додаткових коштів на допомогу малозабезпеченим сім’ям.