Українцям виплачуватимуть по 5 тисяч гривень: для кого вводять новий вид допомоги

Кабмін виділив 560 мільйонів гривень для виплати фінансової допомоги громадянам

Постраждалі від повені через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині українці зможуть отримати допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати планують розпочати вже з наступного тижня.

Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Кабінет міністрів України надав 560 мільйонів гривень для виплати одноразової державної допомоги постраждалим громадянам.

"Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції, Міністерству економіки якнайшвидше розробити проект рішення про порядок використання цих коштів, щоб у тижневий термін ми розпочали такі виплати", — сказав він.

Також прем’єр-міністр зазначив, що уряд веде переговори з міжнародними організаціями щодо додаткових виплат із фондів цієї категорії громадян.

Керівниками постраждалих від повені областей було доручено створити спеціальний реєстр, у якому буде вказано постраждалих громад. Загалом це майже 200 населених пунктів (1,4 млн осіб) із громад Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Шмигаль наголосив, що компенсаційний механізм буде аналогічним програмі "єВідновлення", але подача заявки відбуватиметься через органи місцевого самоврядування. У заявників буде вибір:

придбати інше житло;

взяти гроші на самостійний ремонт;

взяти гроші на відновлення будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців може отримувати по 2,2 тисячі гривень від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) протягом трьох місяців.