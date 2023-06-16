Украинцам будут выплачивать по 5 тысяч гривен: для кого вводят новый вид помощи

Кабмин выделил 560 миллионов гривен для выплаты финансовой помощи гражданам

Пострадавшие от наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине украинцы смогут получить помощь от государства в размере 5 тысяч гривен. Выплаты планируют начать уже со следующей недели.

Об этом сегодня, 16 июня, в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Кабинет министров Украины выделил 560 миллионов гривен для выплаты единовременной государственной помощи пострадавшим гражданам.

"Также даем поручение Министерству социальной политики, Министерству по вопросам реинтеграции, Министерству экономики как можно скорее разработать проект решения о порядке использования этих средств, чтобы в недельный срок мы начали такие выплаты", — сказал он.

Также премьер-министр отметил, что правительство ведет переговоры с международными организациями о дополнительных выплатах из фондов этой категории граждан.

Руководителями пострадавших от наводнения областей было поручено создать специальный реест, в котором будут указаны пострадавшие громады. В целом это практически 200 населенных пунктов (1,4 млн человек) из громад Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Шмыгаль подчеркнул, что компенсационный механизм будет аналогичен программе "єВідновлення", но подача заявки будет происходить через органы местного самоуправления. У заявителей будет выбор:

приобрести другое жилье;

взять деньги на самостоятельный ремонт;

взять деньги на восстановление дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получать по 2,2 тысячи гривен от Агентства США по международному развитию (USAID) на протяжении трех месяцев.