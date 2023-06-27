Денежная компенсация за услуги: кто из украинцев может получить выплаты

За какую работу некоторые украинцы могут получить от государства компенсацию

В Украине граждане продолжают получать от государства социальные выплаты по безработице. К тому же украинцы еще имеют право на другую компенсацию — деньги за услуги непрофессионального ухода за пожилым человеком.

Об этом сообщает издание НаПенсии.

Согласно постановлению, "Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе", выплата будет производиться ежемесячно.

Кто может получить дополнительные средства за уход за вышеуказанным лицом:

человек, являющийся родственником лица, нуждающегося в помощи;

человек должен проживать с лицом, которому требуется уход, на одной жилплощади, быть связан с ним общим бытом и иметь взаимные права и обязанности.

Документ, подтверждающий проблемы со здоровьем, должен быть издан медицинским учреждением.

Какой пакет документов требуется для оформления выплаты:

порты заявителя и нуждающегося в социальных услугах (подается при подаче заявления),

идентификационные коды,

заявление о согласии предоставлять социальные услуги,

заявление о согласии их получать,

право на доходы и имущественное состояние (заполнено на основании справок о доходах каждого члена семьи за предыдущие 6 месяцев),

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для лиц с инвалидностью),

заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости ухода за пожилыми гражданами вследствие когнитивных нарушений (для больных с таким диагнозом),

заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости в уходе за неизлечимо больными лицами, если они из-за нарушения функций организма не могут обслуживать себя и самостоятельно передвигаться.

Размер денежной компенсации зависит от дохода и определяется индивидуально для каждого получателя. Она рассчитывается как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным на 1 января текущего года (от 1 января 2023 года – это 2 589 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев лица, оказывающего социальные услуги.

" Среднемесячный доход лица, оказывающего социальные услуги, исчисляется путем разделения среднемесячного совокупного дохода его семьи на количество членов семьи. То есть размер выплаты зависит от доходов и рассчитывается индивидуально для каждого получателя ", — добавляется в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о социальной помощи для жителей Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областей.