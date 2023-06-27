Грошова компенсація за послуги: хто з українців може отримати виплати

За яку роботу деякі українці можуть отримати від держави компенсацію

В Україні громадяни продовжують отримувати від держави соціальні виплати через безробіття. До того ж українці ще мають право на іншу компенсацію — гроші за послуги непрофесійного догляду за людиною похилого віку.

Про це повідомляє видання НаПенсії.

Згідно з постановою, "Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", виплата відбуватиметься щомісяця.

Хто може отримати додаткові кошти за догляд за вищезазначеною особою:

людина, яка є родичем особи, що потребує допомоги;

людина повинна проживати з особою, якій потрібен догляд, на одній житлоплощі, бути пов’язана з нею спільним побутом і мати взаємні права та обов’язки.

Документ, який підтверджує проблеми зі здоров'ям, має бути виданий медичним закладом.

Який пакет документів потрібен для оформлення виплати:

порти заявника і того, хто потребує соціальних послуг (подається під час подачі заяви),

ідентифікаційні коди,

заява про згоду надавати соціальні послуги,

заява про згоду їх отримувати,

декларація про доходи та майновий стан (заповнена на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців),

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю),

висновок лікарської комісії медичного закладу про необхідність у догляді за літніми громадянами внаслідок когнітивних порушень (для хворих із таким діагнозом),

висновок лікарської комісії медичного закладу про необхідність у догляді за невиліковно хворими особами, якщо вони через порушення функцій організму не можуть обслуговувати себе і самостійно пересуватися.

Розмір грошової компенсації залежить від доходів і визначається індивідуально для кожного одержувача. Вона розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць, встановленим на 1 січня поточного року (від 1 січня 2023 року – це 2 589 гривень) та середньомісячним сукупним доходом за останні шість місяців особи, яка надає соціальні послуги.

"Середньомісячний дохід особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї. Тобто розмір виплати залежить від доходів і розраховується індивідуально для кожного одержувача", — додається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про соціальну допомогу для жителів Івано-Франківської, Одеської та Вінницької областей.