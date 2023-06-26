10 050 гривен для украинцев: при каких условиях начисляется социальная помощь

На выплату от государства могут рассчитывать только некоторые украинцы

Украинцы продолжают получить разные социальные выплаты как от государства, так и от фондов. Среди них есть финансовая помощь по безработице.

Как сообщает Верховная Рада Украины, приняв закон "О внесении изменений в Закон о безработице в условиях войны", они упростили получение статуса безработного и социальных выплат для ВПЛ, а также лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Для оформления статуса безработного украинцу следует обратиться в ближайший центр занятости с заявлением. Документ можно подать лично, в электронной форме или в телефонном режиме.

Такой способ получения помощи действует только на время военного положения. В течение 30 дней после его завершения безработный должен подать в центр занятости оригиналы документов:

трудовую книжку;

документ об образовании или его дубликате;

военно-учетный документ для лиц, освободившихся от срочной военной службы;

ВПЛ в случае отсутствия документов, подтверждающих факт увольнения подается:

заявление о прекращении трудовых отношений или документ, подтверждающий факт прекращения занятости, или соответствующее решение суда – в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке; по возможности расчетный документ (квитанция), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описанием вложения.

Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека.

Соответственно, помощь начнет предоставляться с первого дня получения статуса безработного.

Кто из украинцев может получить вышеуказанный статус

В 2023 году помощь по безработице можно будет получать только при условии, что страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составит не менее 7 месяцев.

Кроме того, большинству безработных срок оказания помощи будет определяться в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет – 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет – 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет – 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет – 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет – 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет – 330 календарных дней;

более 30 лет – 360 календарных дней.

Какая сумма денежной помощи

Максимальный размер выплат по безработице во время военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы. В 2023 году – это 10 050 грн.

Размер помощи по безработице будет определяться в процентах к средней зарплате (доходу) в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера помощи по безработице, установленный правлением Фонда для этой категории лиц:

до 3 лет – 50%;

от 3 до 6 лет – 55%;

от 6 до 12 лет – 60%;

от 12 до 18 лет – 65%;

от 18 до 24 лет – 70%;

от 24 до 30 лет – 75%;

свыше 30 лет – 80%.

Во время действия военного положения для безработных, находящихся на временно оккупированной территории, выплата может производиться без личного посещения лица.

Кстати, если безработный уехал за границу, то выплаты прекращаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о социальной помощи для семей.