Хто з українців отримає соціальні виплати від держави у липні: названо категорії
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Деякі українці можуть отримати виплати від держави у липні
Протягом червня деякі категорії українців змогли отримати соціальну допомогу від держави, а тепер громадяни чекатимуть на чергові виплати у липні.
Про це повідомляє Апостроф.
Хто з українців може отримати соціальні виплати у липні
Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів та інших місць примусового тримання, визнані особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
- I групи – 4 421 гривня;
- II групи ‒ 3 906 гривень;
- III групи ‒ 3 391 гривня;
Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків. Їм нарахують 1491 гривень.
Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 421 гривня.
Члени сімей загиблих (померлих) осіб з інвалідністю внаслідок війни, бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, а також члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України – 966 гривень;
Учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизани, підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дітей, які можуть отримати спеціальний статус і їм нараховуватиметься соціальна виплата.