Хто з українців отримає соціальні виплати від держави у липні: названо категорії

Деякі українці можуть отримати виплати від держави у липні

Протягом червня деякі категорії українців змогли отримати соціальну допомогу від держави, а тепер громадяни чекатимуть на чергові виплати у липні.

Про це повідомляє Апостроф.

Хто з українців може отримати соціальні виплати у липні

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів та інших місць примусового тримання, визнані особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 4 421 гривня;

II групи ‒ 3 906 гривень;

III групи ‒ 3 391 гривня;

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків. Їм нарахують 1491 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 421 гривня.

Члени сімей загиблих (померлих) осіб з інвалідністю внаслідок війни, бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, а також члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України – 966 гривень;

Учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизани, підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дітей, які можуть отримати спеціальний статус і їм нараховуватиметься соціальна виплата.