Наследство в виде социальных выплат: при каких обстоятельствах украинцы получат такое начисление

Есть обстоятельства, при которых социальные выплаты могут переходить от наследодателя к наследнику

В Украине граждане и дальше могут получать различные социальные выплаты от государства при отдельных обстоятельствах. Кроме того, есть возможность передачи социальной помощи по наследству.

Как сообщает Пенсионный Фонд Украины, если лицо, получавшее социальные выплаты умирает, его средства могут начисляться родственникам.

В ПФУ подчеркнули, что согласно Гражданскому кодексу Украины наследование – это переход прав и обязанностей (наследства) от умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

"В состав наследства входят права и обязанности , принадлежавшие умершему лицу на момент открытия наследства, и не прекратившиеся в результате его смерти. Права и обязанности, неразрывно связанные непосредственно с лицом наследодателя, в частности, право на возмещение вреда, нанесенного увечьем или иным повреждением здоровья, — в состав наследства не входят ", — разъясняется на сайте.

То есть, наследники умершего человека могут получить только те страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, увечьем или иным повреждением здоровья, которые принадлежали застрахованному лицу. Однако начисление будет происходить в случае, если умерший или умерший не получил вышеуказанные выплаты за жизнь.

"Именно такие выплаты передаются членам семьи пострадавшего, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства ", — говорится на сайте ПФУ.

В то же время, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", в состав наследства могут включаться и суммы страховых выплат, которые не были своевременно выплачены пострадавшему человеку, по вине уполномоченного органа управления или его территориальных органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты от государства в июле.