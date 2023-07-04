Спадщина у вигляді соціальних виплат: за яких обставин українці отримають таке нарахування

Є обставини, за яких соціальні виплати можуть переходити від спадкодавця до спадкоємця

В Україні громадяни і надалі можуть отримувати різні соціальні виплати від держави за окремих обставин. Окрім того, є можливість передавання соціальної допомоги у спадок.

Як повідомляє Пенсійний Фонд України, якщо особа, яка отримувала соціальні виплати помирає, її кошти можуть нараховуватись родичам.

У ПФУ наголосили, що відповідно до Цивільного кодексу України спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від людини, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

"До складу спадщини входять права та обов’язки, що належали померлій особі на момент відкриття спадщини, і які не припинилися внаслідок її смерті. Права та обов’язки, що нерозривно пов’язані безпосередньо з особою спадкодавця, зокрема, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, — до складу спадщини не входять", — роз'яснюється на сайті.

Тобто, спадкоємці померлої людини можуть отримати лише ті страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, які належали застрахованій особі. Однак нарахування відбуватиметься у разі, якщо померлий чи померла не отримав(ла) вищезазначені виплати за життя.

"Саме такі виплати передаються членам сім’ї постраждалого, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини", — мовиться на сайті ПФУ.

Водночас, згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", до складу спадщини можуть включатися і суми страхових виплат, що не були своєчасно виплачені постраждалій людині, з вини уповноваженого органу управління або його територіальних органів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати виплати від держави у липні.