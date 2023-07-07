Если вас уволили с работы: имеют ли украинцы право на выходную помощь

При каких условиях уволенному работнику начислят выходную помощь

В Украине граждане могут получить деньги от государства по безработице. Кроме того, уволенным работникам в связи с сокращением численности или штата работников могут начислить выходную помощь.

Как сообщает Управление инспекционной деятельности Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, есть способы, как украинцу можно рассчитать размер вышеупомянутой выплаты.

Согласно постановлению "Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы", размер выплаты будет зависеть от средней зарплаты уволенного работника.

"Расчет выходной помощи исчисляется исходя из выплат за последние два календарных месяца работы , предшествующих месяцу, в котором происходит событие, с которым связана соответствующая выплата ", — говорится на сайте.

В случае, если за последние два календарных месяца до момента, когда началось сокращение численности или штата, работник не работал, средняя заработная плата исчисляется исходя из выплат за предыдущие два месяца работы.

При исчислении средней заработной платы за последние два месяца, кроме вышеуказанных выплат, не учитываются также:

выплаты за время, в течение которого сохраняется средний заработок работника;

ежегодные и дополнительные отпуска;

командировки;

вынужденные прогулы;

помощь в связи с временной нетрудоспособностью.

"Если в расчетном периоде у работника не было заработной платы , расчеты производятся из установленных ему в трудовом договоре тарифной ставки, должностного (месячного) оклада ", — добавляется в сообщении.

Средняя заработная плата рассчитывается из установленного размера минимальной заработной платы на время расчета в случае, когда размер должностного оклада меньше предусмотренного законодательством размера минимальной зарплаты.

В случае заключения трудового договора на условиях неполного рабочего времени, расчет производится из размера минимальной заработной платы, исчисленного пропорционально условиям заключенного трудового договора.

Согласно постановлению, если расчет средней зарплаты исчисляется исходя из должностного оклада или минимальной зарплаты, то ее начисление производится путем умножения должностного оклада или минимальной заработной платы на количество месяцев расчетного периода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине работодатели могут получить до 16 тысяч гривен за работников.