Соціальна "страховка": за якої обставини ФОПи отримають виплати від держави

Сума виплати лікарняних для ФОП залежатиме від наявного стажу підприємця

Українці продовжують отримувати виплати від держави, зокрема і оплату лікарняного.

Цю соціальну виплату нараховують ФОПам (фізичним-особам підприємцям), повідомляють фахівці з Юридичного порадника для ВПО.

Згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" фізичні особи-підприємці підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Тож, для того, щоб отримати "страховку" по тимчасовій працездатності, кожен ФОП має сплачувати за себе ЄСВ (єдиний соціальний внесок) незалежно від того на якій системи оподаткування він перебуває.

Як ФОПу отримати виплати на лікарняний

Зверніться до лікаря, адже підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Лікар в електронній системі охорони здоров'я формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який в режимі онлайн надходить до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, де одразу формується електронний лікарняний.

Складіть заяву-розрахунок за формою. До заяви-розрахунку потрібно додати довідку з податкової про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ або копії квитанцій, які підтверджують сплату ЄСВ за останній рік перед настанням тимчасової втрати працездатності, письмове повідомлення з реквізитами рахунка для зарахування виплат по тимчасовій непрацездатності.

Подайте заяву-розрахунок до сервісного центру ГУ ПФУ регіону або складіть та подайте заяву-розрахунок в електронному вигляді на порталі ПФУ.

Якщо хвороба триває 5 днів, то вони оплачуються ФОПом, а починаючи з 6 — за рахунок страхових коштів.

"У разі, якщо заява-розрахунок оформлена правильно, ПФУ у триденний строк оплачує лікарняний листок", — уточняється на сайті.

Який розмір "страхової" виплати для підприємця

50% середньоденного доходу – якщо страховий стаж до 3 років;

60% середньоденного доходу – якщо страховий стаж від 3 до 5 років;

70% середньоденного доходу – якщо страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньоденного доходу – якщо страховий стаж більше 8 років.

ФОП самостійно обчислює свої лікарняні. Для цього треба порахувати середньоденний дохід, тобто суму, з якої розраховували ЄСВ останні 12 місяців до настання хвороби, / (поділити) на календарні дні підприємницької діяльності (365/366 днів).

Однак, не враховуються дні, коли особа була на лікарняному через хворобу або у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

Для ФОП на спрощеній системі, якщо ЄСВ сплачували від мінімальної заробітної плати, у розрахунковому періоді використовується дохід, що дорівнює мінімальній зарплаті.

Для ФОП на загальній системі, якщо сплачують ЄСВ із чистого доходу, тому і для розрахунків береться чистий дохід. Якщо доходу не було, або він менший від мінімальної заробітної плати, для розрахунку береться мінімальна зарплата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про соціальну виплату в декреті.