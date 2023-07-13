Соціальна допомога від держави: є п'ять категорій українців, які отримають гроші
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Розмір соціальної допомоги залежить від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
Українці продовжують отримувати різні соціальні виплати і однією з таких є допомога від держави для осіб, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю, і осіб, які потребують допомоги на догляд.
Є п'ять категорій українців, які мають право на виплати, як повідомляє New Voice.
Які є види грошової виплати
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державна соціальна допомога на догляд.
Громадяни України можуть очікувати на соціальну допомогу, якщо:
- особа досягла віку 65 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана особою з інвалідністю в установленому порядку;
- особа не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;
- є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).
- особа з інвалідністю І групи (вони не одержують пенсію);
- дитина є померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи.
Розмір соціальної допомоги
- особи з інвалідністю I групи (100% прожиткового мінімуму) — 2093,00 грн;
- жінки, яким присвоєно звання "Мати-героїня" (100% прожиткового мінімуму) — 2093,00 грн;
- особи з інвалідністю II групи (80% прожиткового мінімуму) — 1676,80 грн;
- особи з інвалідністю III групи (60% прожиткового мінімуму) — 1255,80 грн;
- священнослужителі, церковнослужителі (50% прожиткового мінімуму — 1046,50 грн;
- особи, які досягли віку відповідно до закону (30% прожиткового мінімуму) — 627,90 грн;
- на одну дитину померлого годувальника (100% прожиткового мінімуму) — 2093,00 грн;
- на двох дітей померлого годувальника (120% прожиткового мінімуму) — 2511,60 грн;
- на трьох і більше дітей померлого годувальника (150% прожиткового мінімуму) — 3139,50 грн.
До розміру державної соціальної допомоги нараховується щомісячна державна адресна допомога:
- особи з інвалідністю II групи — 416,20 грн;
- особи з інвалідністю III групи — 837,20 грн;
- священнослужителі, церковнослужителі — 1046,50 грн:
- особи, які досягли віку 65 років — 1465,10 грн.
Які документи потрібні для оформлення допомоги
- заява;
- декларація про доходи та майновий стан;
- паспорт та код;
- довідку про неотримання пенсії;
- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
- копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про внесені зміни Кабміном до правил призначення виплат переселенцям.