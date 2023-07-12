Виплати для переселенців в Україні: Кабмін змінив порядок нарахування

Деякі українці можуть лишитись виплат через одну з п'яти обставин

З початку повномасштабного вторгнення кількість переміщених осіб збільшилось, тож уряд ухвалив постанову про надання статусу ВПО, і, водночас, вніс зміни до правил призначення виплат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, Кабмін 11 липня змінив порядок призначення виплат переселенцям

Зокрема, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Україні і отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року, у визначеному розмірі для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн та для інших осіб – 2 тис. грн.

Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Також уточнено, що виплати із 1 вересня 2023 року будуть припинені тим громадянам, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни; придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету); мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн; придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн; мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

"Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати", — мовиться на сайті.

Також ухваленими змінами надано можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народились діти після переміщення.

"Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО)", — роз'яснюється у повідомленні.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

В Мінсоцполітики звертають увагу, що внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться по отримання допомоги після 01.08.23 р. Допомога призначається на шість місяців, на сім’ю, та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї (далі ‒ уповноважена особа) з розрахунку на кожного члена сім'ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про соціальну допомогу для сімей.