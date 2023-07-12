Выплаты для переселенцев в Украине: Кабмин изменил порядок начисления

Некоторые украинцы могут лишиться выплаты по одному из пяти обстоятельств

С начала полномасштабного вторжения количество перемещенных лиц увеличилось, поэтому правительство приняло постановление о предоставлении статуса ВПЛ (более общеупотребительный украинский вариант — ВПО) и одновременно внесло изменения в правила назначения выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, Кабмин 11 июля изменил порядок назначения выплат переселенцам.

В частности, для всех внутренне перемещенных лиц, проживающих в Украине и получающих помощь, с 1 августа 2023 будет автоматически продлена выплата еще на 6 месяцев, до конца января 2024, в определенном размере для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн и других лиц – 2 тыс. грн.

Соответственно, выплаты не будут продолжаться лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Также уточнено, что выплаты с 1 сентября 2023 будут прекращены тем гражданам, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме автомобилей, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны; приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета); имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн; приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.; имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

"Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин об этом будет поставлен в известность. В случае несогласия, он может обжаловать такое решение органу соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы, и продолжать получать выплаты", — говорится на сайте.

Также принятыми изменениями предоставлена возможность получать помощь внутри перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения.

"Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся в ВПО после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПО)", — разъясняется в сообщении.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

В Минсоцполитики обращают внимание, что внутренне перемещенные лица, впервые обратящиеся за получением помощи после 01.08.23 г. Помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (далее – уполномоченное лицо) с расчета на каждого члена семьи

Напомним, ранее "Телеграф" писал о социальной помощи для семей.