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Социальная помощь от государства: есть пять категорий украинцев, которые получат деньги

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Кто в Украине имеет право на социальную помощь Новость обновлена 13 июля 2023, 13:25
Кто в Украине имеет право на социальную помощь. Фото epravda.com.ua

Размер социальной помощи зависит от уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность

Украинцы продолжают получать различные социальные выплаты и одной из таких является помощь от государства для лиц, не имеющих права на пенсию, лиц с инвалидностью, и лиц, нуждающихся в помощи по уходу.

Есть пять категорий украинцев, имеющих право на выплаты, сообщает New Voice.

Какие виды денежной выплаты

  • государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • государственная социальная помощь по уходу.

Граждане Украины могут ожидать социальной помощи, если:

  • лицо достигло возраста 65 лет и не имеет права на пенсию в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке;
  • лицо не получает пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;
  • является малоимущим лицом (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).
  • лицо с инвалидностью I группы (они не получают пенсию);
  • ребенок является умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Размер социальной помощи

  • лица с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;
  • женщины, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;
  • лица с инвалидностью II группы (80% прожиточного минимума) — 1676,80 грн ;
  • лица с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) — 1255,80 грн ;
  • священнослужители, церковнослужители (50% прожиточного минимума — 1046,50 грн ;
  • лица, достигшие возраста в соответствии с законом (30% прожиточного минимума) — 627,90 грн ;
  • на одного ребенка умершего кормильца (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;
  • на двоих детей умершего кормильца (120% прожиточного минимума) — 2511,60 грн ;
  • на троих и более детей умершего кормильца (150% прожиточного минимума) — 3139,50 грн.

К размеру государственной социальной помощи начисляется ежемесячная государственная адресная помощь:

  • лица с инвалидностью II группы — 416,20 грн ;
  • лица с инвалидностью III группы — 837,20 грн ;
  • священнослужители, церковнослужители — 1046,50 грн.
  • лица, достигшие возраста 65 лет — 1465,10 грн.

Какие документы нужны для оформления помощи

  • заявление;
  • право на доходы и имущественное положение;
  • паспорт и код;
  • справку о неполучении пенсии;
  • копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);
  • копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о внесенных изменениях Кабмином в правила назначения выплат переселенцам.

Теги:
#Инвалиды #Социальные выплаты #Денежная помощь