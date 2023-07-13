Социальная помощь от государства: есть пять категорий украинцев, которые получат деньги
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Размер социальной помощи зависит от уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность
Украинцы продолжают получать различные социальные выплаты и одной из таких является помощь от государства для лиц, не имеющих права на пенсию, лиц с инвалидностью, и лиц, нуждающихся в помощи по уходу.
Есть пять категорий украинцев, имеющих право на выплаты, сообщает New Voice.
Какие виды денежной выплаты
- государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- государственная социальная помощь по уходу.
Граждане Украины могут ожидать социальной помощи, если:
- лицо достигло возраста 65 лет и не имеет права на пенсию в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке;
- лицо не получает пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;
- является малоимущим лицом (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).
- лицо с инвалидностью I группы (они не получают пенсию);
- ребенок является умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.
Размер социальной помощи
- лица с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;
- женщины, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;
- лица с инвалидностью II группы (80% прожиточного минимума) — 1676,80 грн ;
- лица с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) — 1255,80 грн ;
- священнослужители, церковнослужители (50% прожиточного минимума — 1046,50 грн ;
- лица, достигшие возраста в соответствии с законом (30% прожиточного минимума) — 627,90 грн ;
- на одного ребенка умершего кормильца (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;
- на двоих детей умершего кормильца (120% прожиточного минимума) — 2511,60 грн ;
- на троих и более детей умершего кормильца (150% прожиточного минимума) — 3139,50 грн.
К размеру государственной социальной помощи начисляется ежемесячная государственная адресная помощь:
- лица с инвалидностью II группы — 416,20 грн ;
- лица с инвалидностью III группы — 837,20 грн ;
- священнослужители, церковнослужители — 1046,50 грн.
- лица, достигшие возраста 65 лет — 1465,10 грн.
Какие документы нужны для оформления помощи
- заявление;
- право на доходы и имущественное положение;
- паспорт и код;
- справку о неполучении пенсии;
- копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);
- копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о внесенных изменениях Кабмином в правила назначения выплат переселенцам.