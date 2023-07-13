Социальная помощь от государства: есть пять категорий украинцев, которые получат деньги

Размер социальной помощи зависит от уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность

Украинцы продолжают получать различные социальные выплаты и одной из таких является помощь от государства для лиц, не имеющих права на пенсию, лиц с инвалидностью, и лиц, нуждающихся в помощи по уходу.

Есть пять категорий украинцев, имеющих право на выплаты, сообщает New Voice.

Какие виды денежной выплаты

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственная социальная помощь по уходу.

Граждане Украины могут ожидать социальной помощи, если:

лицо достигло возраста 65 лет и не имеет права на пенсию в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке;

в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке; лицо не получает пенсию или социальные выплаты , назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;

, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве; является малоимущим лицом (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

(кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца). лицо с инвалидностью I группы (они не получают пенсию);

(они не получают пенсию); ребенок является умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Размер социальной помощи

лица с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;

; женщины, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;

; лица с инвалидностью II группы (80% прожиточного минимума) — 1676,80 грн ;

; лица с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) — 1255,80 грн ;

; священнослужители, церковнослужители (50% прожиточного минимума — 1046,50 грн ;

; лица, достигшие возраста в соответствии с законом (30% прожиточного минимума) — 627,90 грн ;

; на одного ребенка умершего кормильца (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн ;

; на двоих детей умершего кормильца (120% прожиточного минимума) — 2511,60 грн ;

; на троих и более детей умершего кормильца (150% прожиточного минимума) — 3139,50 грн.

К размеру государственной социальной помощи начисляется ежемесячная государственная адресная помощь:

лица с инвалидностью II группы — 416,20 грн ;

; лица с инвалидностью III группы — 837,20 грн ;

; священнослужители, церковнослужители — 1046,50 грн .

. лица, достигшие возраста 65 лет — 1465,10 грн.

Какие документы нужны для оформления помощи

заявление;

право на доходы и имущественное положение;

паспорт и код;

справку о неполучении пенсии;

копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);

копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о внесенных изменениях Кабмином в правила назначения выплат переселенцам.