Частина ВПО позбудеться державної допомоги вже з 1 серпня: про кого мова

Частина переселенців втратить соцвиплати з 1 серпня, а ще частина – з 1 вересня

В Україні змінилися правила надання державної допомоги внутрішнім переселенцям (ВПО).

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, зараз у країні ці виплати здійснюються близько 2,6 мільйона осіб, а на ці цілі у 2023 році у держбюджеті передбачено 57 мільярдів гривень.

Зазначається, що всім особам, які мешкають в Україні, виплати продовжать автоматично і жодних додаткових дій робити не доведеться. Це стосується:

осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень;

решти ВПО — 2 тисячі гривень.

А ось деяким ВПО з 1 серпня виплати автоматично продовжувати не стануть. Йдеться про осіб, які:

перебувають за кордоном понад 30 днів без вагомих, підтверджених документально підстав, до яких можна віднести стажування, відрядження, лікування чи оздоровлення тощо;

повернулися на своє попереднє місце постійного проживання;

відбувають термін у місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня грошова допомога від держави також не виплачуватиметься особам, які можуть обійтися і без неї. Це стосується людей, які після набуття статусу ВПО:

купили собі нову машину, за винятком автомобілів, куплених волонтерами на потреби армії;

придбали за свої гроші нерухомість за понад 100 тисяч гривень;

володіють нерухомістю в районах, де не ведуться бойові дії і якщо вона має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї;

мають на депозитному рахунку суму в 100 тисяч гривень або більше, або ж купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на суму 100 тисяч гривень або більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна категорія українців зможе отримати 2200 гривень від ООН.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати 2 та 3 тисячі гривень від держави.