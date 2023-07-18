14 мільйонів на серіали для каналу "Дім", бруківка і щит: сумнівні витрати під час війни

Мають зняти комедії "Санаторій Незабудка" і "Позивний Санта"

Міністерство культури та інформаційної політики приєдналося до ланцюжка контроверсійних витрат під час війни, вирішивши виділити 14 мільйонів гривень з держбюджету на зйомки двох новорічних серіалів-комедій "Санаторій Незабудка" і "Позивний Санта".

Деякі українці почали ставити під сумнів виділення такої суми на серіали, натомість пропонуючи інвестувати в ЗСУ чи укриття. Також критикують викладення бруківку, заміну серпа і молота на тризуб на щиті монумента Батьківщини-матері та інше.

"Телеграф" згадує, які саме контроверсійні витрати були здійснені останнім часом:

Серіали за 14 млн

З'ясувалося, що Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дім" і "FreeДом", раніше відомий як "UATV") Мінкульту 12 липня уклало дві угоди про створення серіалів на загальну суму 14 млн грн, повідомляють "Наші гроші". Журналісти-розслідувачі вияви лили у системі Prozorro два тендери:

Фірма "Рікі-Тікі-Таві" за 10 мільйонів створить серіал "Санаторій "Незабудка". Йдеться про чотири серії по 46 хвилин. Режисер, сценарист і мова серіалу невідомі. Вартість включає написання/адаптацію сценаріїв за 280 тис. грн і частковий технологічний цикл виробництва: підготовчий період за 4,46 млн грн, знімальний період за 4,92 млн грн і монтажно-тонувальний період за 329 тис. грн. Хвилина знімального періоду коштує 26 740 грн, тобто кожна із серій обійдеться у 1,23 млн грн.

Чотири серії "Санаторію "Незабудка" коштуватимуть 10 мільйонів

Фірма "Ай К’ю" за 4 мільйони зніме серіал під назвою "Позивний "Санта", він складатиметься із двох серій по 46 хв. Вартість включає написання/адаптацію сценаріїв за 140 тис грн і частковий технологічний цикл виробництва: підготовчий період за 2,03 млн грн, знімальний період за 1,71 млн грн і монтажно-тонувальний період за 171 тис грн. Цього разу хвилина знімального періоду коштує 18 580 грн, тобто кожна із серій на цьому етапі обійдеться у 855 тис грн.

Дві серії "Позивного "Санти" обійдуться державі у понад 4 мільйони

Канал "Дім" раніше позиціював себе як російськомовний канал для окупованих територій, а зараз адресований переселенцям в Україні та за її межами. Він популяризує Україну та перейшов на українську мову.

Водночас від початку війни час від часу критикується щедре як на часи війни державне фінансування: 33 мільйони витратили на програму "Тихий вечір" з Оленою Кравець, яка раніше виступала у комедійному шоу "Квартал 95".

Велика сума на серіали під час війни — це ще не головне у цій історії, адже виконуватиме замовлення компанія, що знімала російські серіали. Так, державне підприємство уклало угоду з фірмами "Ай К’ю" та "Рікі-Тікі-Таві", обидві компанії очолює продюсерка Оксана Іванюк.

У доробку продюсерки Іванюк є два російські серіали: "Катя на авоматі" та "Це любов

Зокрема, "Ай К'ю" вона заснувала разом з громадянами Білорусі Сергієм Атрощенком і Віктором Медведським, які зареєстровані в Україні. "Ай К'ю" має у своїй добірці російські серіали, над якими працювали Атрощенко і Медведський. Йдеться про "Це любов" (2015-2016 рр.) та "Катя на автоматі" (2021 р.). Вони виходили в період між окупацією Криму та повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

У доробку продюсерки Іванюк є два російські серіали: "Катя на авоматі" та "Це любов

У соцмережах звернули увагу на такі витрати, зокрема Центр Протидії Корупції:

"В той момент, коли Україна виборює своє право на існування. Коли найкращі сини і доньки щоденно віддають життя за нашу свободу. Коли наші герої платять надвисоку ціну, звільняючи крок за кроком нашу землю. Що в цей час роблять у тилу: Мінкульт замовляє створення двох комедійних серіалів за 14 млн грн. За ці гроші створять серіал у жанрі новорічної комедії під назвою "Санаторій "Незабудка".

Євген Вілінський у Facebook викликав цілу дискусію, назвавши рішення "веселим", але з ним не погодився журналіст та громадський діяч, голова правління "Інституту інформаційної безпеки" Артем Біденко:

"Люди, особливо на сході, продовжують дивитися радянське і російське лайно. Гусари, менти і т.д. І мало це заборонити. Треба заповнити нішу своїм продуктом. Масовим, примітивним, жвачкою — але без свого масового продукту це не змінити", — каже Біденко.

Бруківка у Києві

На вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва міняють бруківку, на першому етапі роботи тривають на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Терещенківської. Потім – до вул. Володимирської і вул. Пирогова. Київавтодор навіть називав суму робіт — 12 мільйонів гривень. Влада Києва аргументувала це рішення тим, що бруківка не мінялася понад 70 років.

Проте необхідність таких робіт під час війни також була зрозумілою не всім. Волонтер Антон Сененко емоційно висловився про такі витрати, підкресливши, що кожна гривня — це життя на фронті.

"А можна засунути в дупу бруківку на Хмельницького, спрямувавши ці кошти на централізовану закупівлю пікапів — нових, з заводу — і комплектування ними батальйонів? А можна третій шар асфальту — безумовно потрібний — на Окружній настелити тоді, коли стане ясно, що по ньому гарантовано буде кому їздити? А можна гроші приватного інвестора замість безумовно потрібного герба спрямувати на підготовку інженерів, що збиратимуть станції РЕР, РЕБ, дрони, антидронові рушниці? Про пів мільярда на музей Голодомору — при тому наскільки мені болить ця тема — я взагалі промовчу. Це ж сюрреалізм. Кожна гривня — це життя на фронті. Це не фігура мови", — каже Сененко.

А голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що парламент може обмежити використання коштів місцевою владою під час закупівель.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", – заявив голова фракції.

Тризуб на щиті

Герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати" у центрі Києва планують замінити на герб України до 24 серпня, це коштуватиме 28 млн грн. Проєктом займається Мінкульт, але за словами очільника відомства Олександра Ткаченка, заміну проведуть за допомогою коштів бізнесу.

Герб поміняють за 28 мільйонів

"З тих відгуків, які я почув щодо цього проєкту, дуже багато позитивних. Але також були зауваження, що давайте все це знесемо. По-перше, вважаю, що таку красу зносити не варто, а по-друге, це буде коштувати набагато більше, ніж 28 мільйонів. Тому думаю, що це питання не на часі", — сказав Ткаченко.

Але навіть попри те, що проєкт фінансуватиме бізнес, у соцмережах критикують таке рішення:

Музей Голодомору

Верховна Рада виділила на добудову Музею Голодомору 573,9 млн гривень. Але така космічна сума на музей у часи війни сподобалось далеко не всім.

Так виглядатиме музей Голодомору

Алея-вишиванка

Львівська міська рада наприкінці червня вирішила витратити 17 мільйонів гривень на створення алеї-вишиванки на ділянці від автовокзалу "Львів" до перехрестя вулиць Стрийської і Наукової.

Наразі розпочали перші ремонтні роботи. Протяжність алеї – 1,5 км. Елементи з вишивкою розташують на перехресті проміжних доріг. Нова алея розходитиметься в інші доріжки. За два метри до і після роздоріжжя починатиметься орнамент. Це символізуватиме поєднання різних доріг в одну.

Волонтер Святослав Літинський каже, що алея-вишиванка стала останньою краплею і він зареєстрував петицію до уряду щодо зростання обороноздатності. У ній він закликає обмежити некритичні витрати, а всі вивільнені кошти спрямувати на оборонні потреби, передає Tvoemisto.TV:

"17 мільйонів гривень – це великі гроші, якщо переказати їх на дрони, автомобілі для війська чи навіть на харчування. Просто не розумію, чому ми втрачаємо такі кошти на непотрібні речі? Чому не скеровуємо економіку у воєнне русло? Я також моніторив інші тендери. І що ви думаєте? Кам‘янко-Бузька міська рада виділила 117 мільйонів гривень на побудову спортивного комплексу. Хіба в нашій державі все так добре, що ми можемо розвивати спорт? У нас війна! Якщо витрачатимемо гроші на некритичні потреби, то нас урешті-решт завоюють, ми будемо в рабстві", — каже волонтер.

Реконструкція площі у Вінниці за 9 мільйонів

Вінницька міська рада оголосила тендер на реконструкцію території площі Шевченка біля Вінницького обласного краєзнавчого музею. На цей проєкт готові виділити 9 мільйонів гривень з бюджету міста, передає "Суспільне".

Що з'явиться:

альпінарій із підсвіткою.

оновлять вуличне освітлення,

встановлять відеоспостереження та Wi-Fi,

облаштують місце вшанування пам’яті героїв, які загинули від російської агресії.

На площі буде флагшток, дзвін і мультимедійне табло. Знову перекладуть бруківку. Також у цю суму входить благоустрій території: корчування пеньків, встановлення лавок та смітників.

Як повідомляв "Телеграф", частина ВПО позбудеться державної допомоги вже з 1 серпня.