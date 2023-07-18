Бум ремонтів стадіонів. Чому міста одночасно згадали про спорт і чи на часі це

На Prozorro з'явився цілий парад із тендерів на ремонт стадіонів

В різних українських містах та районних центрах розпочався справжній бум із реконструкції стадіонів. Українці у соцмережах стали цікавитися, чи найнеобхідніша це група видатків у часи війни і чи не краще було б спрямувати кошти, приміром, на дрони чи пікапи для ЗСУ, чи на відновлення житла для тих, хто без нього залишився через російську агресію.

"Телеграф" наводить підбірку з синхронним ремонтом стадіонів, яке викликало розголос:

Стадіон "Полісся" у Житомирі

Центральний стадіон Житомира "Полісся" реконструюватимуть будматеріалами по завищеній ціні, стверджується у розслідуванні "Наші гроші". Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА 21 червня уклав угоду з фірмою "АртХаус" про продовження реконструкції стадіону вартістю 70 млн грн.

У системі Prozorro видно, що роботи фінансуються коштом місцевого бюджету. Найбільше коштів припадає на обладнання для самого футбольного поля.

Ціни там вдвічі більші: щебінь марки М1000 фракцією 20-40 мм коштує 767 грн/куб. м у той час, коли його вартість на Житомирщині становить 276-385 грн/куб. м. Бітум нафтовий дорожній в’язкий коштує 36 183 грн/т, хоча його можна купити на 44% дешевше — за 23 800-25 200 грн/т. По асфальтобетону ця різниця трохи менша. Дрібнозернистий типу Б марки 1 коштує 6 590 грн/т, а в моніторингу на 41% дешевше – до 4 670 грн/т.

Стадіон збудований ще у 1951 році та протягом останніх двадцяти років справді перебуває в аварійному стані, востаннє до реконструкції повернулись у 2020 році, а у 2021 футбольні вболівальники навіть влаштували пікет, вимагаючи завершення реконструкції.

Однак чи Житомиру та іншим містам життєво потрібен футбол саме зараз сумнівається журналіст Михайло Ткач, нагадуючи, що Україна ще не виграла війну проти росії:

"Ми місяць збираємо 30 мільйонів на реби для першої лінії оборони, які захищатимуть життя та техніку, а ділки з Житомира вирішили 70 злити за раз на ремонт стадіону. У нас що Житомир в Європейський союз вступив? Чи виграв право на проведення чемпіонату світу з футболу? І це лише один приклад. 70!!! мільйонів на стадіон — це означає що син або донька не дочекається батька з фронту, тому що у нього не було дрона, щоб прочитати ситуацію. Мати більше не зазирне в очі своєї дитини, тому що евакуаційне авто було одне і неброньоване. Дружина не обійме чоловіка, а чоловік — дружину, тому що не було тепловізора. Одного тепловізора. І так щодня", — заявив Ткач.

Згодом Житомирська ОВА прокоментувала купівлю будматеріалів за завищеними цінами. Там пояснили, що договірна ціна на купівлю будматеріалів та інших послуг, передбачених тендером, є приблизною, передає "Суспільне".

Скандал на Волині

Міськрада Ківерців на Волині планувала замовити ремонт свого стадіону, де грає місцевий клуб, за 145 млн грн, але після розголосу тендери були скасовані. Додамо, що населення міста Ківерців становить близько 14 тисяч осіб. Міська влада оголосила амбітний тендер на стадіон та бігові доріжки, хоча у місті й досі є проблеми із водопостачанням, каналізацією та дорогами. А мера Олександра Ковальчука місцеві мешканці звинуватили у розтраті під час війни.

Ось так виглядає місцевий стадіон

Журналіст Юрій Ніколов звернув увагу на те, що після розголосу про скандал розповіли у "Єдиному телемарафоні", а офіційною причиною стало те, що поліція "поколупалась у документах" і знайшла порушення — у тендерній документації не була встановлена вимога про надання антикорупційної програми. Тож написали про це у мерію листа, і та знесла торги подалі від порушень закону і народних заворушень.

Тендер на ремонт у Ківерцях

Тендер на ремонт у Ківерцях

Згодом мер Ківерців взявся ремонтувати парк, проте жителі виступили проти такої ініціативи.

Новояворівськ на Львівщині

Новояворівська міська рада ще у травні оголосила тендер на реконструкцію стадіону вартістю у понад 91 мільйон гривень. Міський голова Володимир Мацелюх пояснив, що цей проєкт розроблявся ще до початку повномасштабного вторгнення і грошей на це немає. Але як тільки знайдуться гроші на його реалізацію, можна буде братися до роботи.

Стадіон у Новояворівську

"Чи є зараз у нас такі гроші? Ні, звичайно. Чи треба було оголошувати зараз тендер? Так, звичайно. Чинне законодавство дозволяє оголошувати тендер, навіть якщо немає бюджету на проєкт. Ми підписали угоду на реконструкцію стадіону на 3 роки з надією, що за цей час знайдеться якийсь доречний ґрант чи буде держпрограма" – пояснив Мацелюх.

У тендері перемогло ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РСГ". Результати оголосили в червні. Товариство виконає замовлення трохи дешевше – за 90 мільйонів.

Останнє попередження

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія висунув місцевій владі "останнє попередження", оскільки в суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення діями посадовців та пріоритетами, які ті обирають під час здійснення закупівель.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", — зазначає Арахамія.

Він повідомив, що у Верховній Раді активно обговорюють ідею обмеження розпорядження коштами. Але, мовляв, народних депутатів зупиняє лише те, що місцеві посадовці "почнуть голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі". Арахамія заявив, що якщо очільники міст, чиновники місцевого самоврядування та інші посадовці не припинять витрачати гроші на предмети не першої необхідності, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану.

Зауважимо, що фестиваль дивних витрат під час війни несеться не лише з боку місцевої влади, а охопив буквально усіх. Днями Міністерство культури та інформаційної політики вирішило виділити цілих 14 мільйонів гривень з держбюджету на зйомки двох новорічних серіалів-комедій "Санаторій Незабудка" і "Позивний Санта". ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дім" і "FreeДом", раніше відомий як "UATV") Мінкульту 12 липня уклало дві угоди про створення серіалів.

Крім цього, "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада схвалила законопроєкт №9437 та виділила на добудову Музею Голодомору у Києві 573,9 млн гривень.