Что сделать, чтобы остановить тендерные скандалы: бывший глава ГПУ указал на важные детали

Виктор Чумак объяснил "Телеграфу", что мешает изменениям в сознании чиновников и будет ли давать Запад оружие дальше

В Украине продолжаются оживленные дискуссии о целесообразности многомиллионных закупок за бюджетные средства на фоне продолжения войны против россии. Почему украинские чиновники продолжают тратить средства налогоплательщиков на неуместные цели? Как это изменить и не прекратит ли Запад помогать Украине из-за громких тендерных кейсов.

Об этом "Телеграф" спросил экс-нардепа, бывшего и.о. генерального прокурора Украины, юриста Виктора Чумака.

О сознании чиновников

— В связи с рядом громких тендерных скандалов у общественности возникает вопрос: "Почему война так и не изменила сознания чиновников, тратящих миллионы из бюджетов на непонятные закупки"?

– Все очень просто. Сознание чиновников не меняется, потому что закупки сегодня позволяют бюджет и Бюджетный кодекс. Ситуация такова: если в Бюджетном кодексе предусмотрено, что средства, выделяемые из госбюджета по отдельной статье, не могут быть использованы на другие, то они и используются. Они совершенно четко понимают, что действуют в рамках закона, и этот закон позволяет им тратить эти финансы.

То, что они из этих средств имеют откаты (или не имеют), это уже другая сторона медали. Вопрос состоит в очень простых вещах: ни правительство, ни президент не подумали, что во время войны нужно изменить порядок бюджетного финансирования всей страны. Например, если львиную долю средств, которые зарабатывают крупные города, такие как Киев, Львов, Одесса (которые перекладывают брусчатку, строят стадионы и т.п.), то они не могут по-другому использовать эти деньги, ведь эти средства предусмотрены законом именно под такие расходы.

Но надо бы принять соответствующие законы, которые изменили бы порядок финансирования, порядок зачисления этих средств не в бюджеты местных общин, а в центральный бюджет. Причем по-умному надо бы создать специальные целевые программы.

К примеру, 30-40% от налога на доходы физических лиц, идущих на местные бюджеты, должны были бы идти на программу развития дронов. Другие – на программу развития боеприпасов и т.д. Но сейчас это не вопрос местных общин. Это вопрос к Верховной Раде, к тому же Давиду Арахамии.

Спрашивайте у него: "Почему до сих пор не изменена роспись Бюджетного кодекса, которая позволяла бы перечислять все эти деньги на специальные программы?" Или почему не созданы соответствующие программы развития того или иного вида вооружения и военной техники? На них могли бы пойти средства в том числе местных общин, которые изменили приоритет. Весь ответ – на поверхности.

Никто не хочет менять этого, потому что это их доход. Это доход местных чиновников. А не будет дохода местных чиновников, не будет поддержки центральных властей. Поэтому центральные власти не хотят этот доход забирать у местных чиновников, чтобы они оставались лояльными к ней.

— Насколько актуально сегодня построить, скажем, стадион в районном центре или закупить партию дронов для фронта?

— Здесь вопрос не в актуальности. Снова повторюсь: вопрос о том, что эти деньги заложены бюджетом общины именно на стадион (например, в городе Новояворовск Львовской области). Это было принято в бюджете развития города не в этом году (что из таких и таких доходов пойдет финансирование стадиона). Если мэр города сейчас эти деньги не даст на стадион, он совершит преступление.

— Как Запад может реагировать на подобные неуместные скандальные кейсы во время войны? Ведь западные партнеры Украины видят, насколько такие громкие истории происходят системно и есть подозрения на злоупотребления…

— Запад знает, что есть злоупотребления. Но вы же спрашиваете о нравственности этих расходов. Потому что злоупотребления – это вопрос права и работы правоохранительных органов. О нравственности или безнравственности этих расходов здесь речь даже не идет. Потому что эти расходы предусмотрены законом. Ведь те же решения, принимаемые местными советами, для них — это закон. Те же средства, которые выделяют по соответствующей статье местного бюджета являются для местной общины законом выполнения этой сметы.

Но ведь люди задают вопрос, что это аморально тратить деньги на стадион, когда надо — на дроны. А местные чиновники не могут их так просто потратить на беспилотники, потому что, если сделают это, сядут в тюрьму.

О Музее Голодомора

— По вашему личному мнению, целесообразно ли достраивать Музей Голодомора за такие большие средства?

— Относительно Музея Голодомора есть очень интересное мнение и историческая аналогия. Когда у Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны и бомбардировок Лондона спросили, будем ли выделять деньги на развитие культуры, он ответил: "А ради чего мы воюем?!".

Понимаете? Ради чего мы (украинцы. — Авт.) воюем? Мы это делаем, чтобы оставить свою культуру, свою память и так далее.

Поэтому вопрос с Музеем Голодомора немного из другой оперы. Здесь не нужно мешать грешное и праведное. Потому что, по большому счету, должно все финансироваться. Должны финансироваться ремонты дорог, поскольку это нужно для любой местности. Но не надо перекладывать хорошую брусчатку на хорошую. Ремонты дорог должны быть.

Должны финансироваться ремонты жилого фонда. То есть инфраструктура должна финансироваться полностью, потому что инфраструктурные объекты влияют на безопасность и оборону в том числе (на характер деятельности ВСУ они тоже влияют). Однако должны быть выставлены приоритеты.

Нельзя не финансировать, например, дорожные работы, дорожный фонд и т.п. Это — куча людей, задействованных в данной области. Вы хотите их оставить без денег, без заработка? Вы хотите убить бизнес? Так нельзя делать. Поэтому вопрос — в приоритетах. Задание, как правильно определить приоритеты и как перераспределить деньги через эти приоритеты.

Будет ли дальше Запад оружие Украине

— Напоследок уточняющий вопрос: если эта системность с непонятными тендерами (с завышенными ценами и быстрыми закупками) будет продолжаться, как Запад будет реагировать? Будет ли просматривать помощь Украине или делать какие-то замечания властям?

— Если будут замечания, они будут неформальными или непубличными. Публично эта тема может подниматься в газетах, журналах или других средствах массовой информации.

Понимаете, Запад сегодня воюет не с Украиной. Враг – не Украина. И они понимают всю эту историю, происходящую в Украине. Но западные партнеры ясно понимают, кто враг. Если вы скажете, что Запад перестанет оказывать помощь. Отвечу: "Нет, не перестанет!". Он будет давать, потому что угрозу цивилизации представляет не Украина, а россия. И против этой угрозы Запад будет воевать дальше.

Вопрос в другом: в том, как Запад будет реагировать на это после войны, как западные партнеры будут помогать нам с восстановлением. И как он будет на этом педалировать в случае восстановления. А деньги на войну Запад тратил, будет тратить, и будет тратить еще больше.