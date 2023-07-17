Больше никаких барабанов и сковородок для бомбоубежищ? В Раде хотят радикально разобраться с госзакупками

Арахамия требует не тратить деньги на на предметы не первой необходимости

На фоне скандалов с госзакупками в украинских городах глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обратился к мэрам и чиновникам с предупреждением.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас в обществе назревает очень серьезное недовольство такими действиями из-за странных приоритетов при осуществлении закупок.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и хранить оптимистичный взгляд на будущее", – подчеркивает нардеп.

Арахамия также добавил, что эти новости просто "шокируют" защитников Украины, которые прямо сейчас воюют на фронте. И предупредил, что в парламенте активно обсуждают идею ограничения распоряжения этими средствами, "но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи".

Он написал, что чиновники могут считать его пост "последним предупреждением".

"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", — подытожил политик.

Напомним, что после гибели людей у дверей закрытого бомбоубежища в Киеве, общественность обратила внимание на их состояние. Во время этих проверок, в частности, всплыли интересные детали о закупках для их обустройства. Так, например, в одном из лицеев закупили для укрытий кухонной утвари на почти полтора миллиона, а в других убежищах нашли барабанов на 900 тысяч.