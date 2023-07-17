Більше ніяких барабанів та сковорідок для бомбосховищ? У Раді хочуть радикально розібратися із держзакупівлями

Арахамія вимагає не витрачати гроші на предмети не першої необхідності

На тлі скандалів із держзакупівлями в українських містах голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія звернувся до мерів та чиновників із попередженням.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що зараз у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення такими діями через дивні пріоритети під час здійснення закупівель.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", – наголошує нардеп.

Арахамія також додав, що ці новини просто "шокують" захисників України, які зараз воюють на фронті. І попередив, що у парламенті активно обговорюють ідею обмеження розпорядження цими коштами, "але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі".

Він написав, що чиновники можуть вважати його пост "останнім попередженням".

"Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану.", — підсумував політик.

Нагадаємо, що після загибелі людей біля дверей закритого бомбосховища у Києві громадськість звернула увагу на їхній стан. Під час цих перевірок, зокрема, випливли цікаві деталі про закупівлю для їх облаштування. Так, наприклад, в одному з ліцеїв закупили для укриттів кухонного начиння майже півтора мільйона, а в інших притулках знайшли барабанів на 900 тисяч.