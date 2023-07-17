Ткач місцевій владі: якщо зливатимо гроші на барабани — програємо війну

Журналіст-розслідувач перерахував чинники, що заважають перемозі України

Одним з чинників програшу Україною війни може стати недоцільне використання бюджетних коштів, зокрема — на закупівлі барабанів в укриття. Про це заявив журналіст-розслідувач Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

"Чи можемо ми програти війну? Так. — Якщо продовжимо вимивати гроші з бюджету десятками мільйонів на стадіони, барабани, бордюри, бігові доріжки та інший антураж мирного часу або закуповувати потрібні речі за завищеною вартістю, ми можемо програти", — підкреслив він.

Також журналіст перерахував інші чинники, які заважають перемозі України, серед котрих: якщо політики у своїх діях будуть послуговуватись бажанням повернути або отримати владу; якщо не закриємо кордон для втікачів і не припинимо штампувати здорових інвалідів; якщо не повернемо підтримку Сил Оборони донатами до рівня першого півріччя повномасштабного вторгнення тощо.

"Все з переліченого вбиває наших захисників і захисниць. Віддаляє Перемогу. Допомагає ворогу. 140-мільйонна "країна-ідіот" не збирається програвати цю війну. Для путіна ця війна — це квиток в один кінець. Вони продовжуватимуть нас знищувати повільно чи швидко. Вони можуть робити це ще рік, і два, і три", — констатував Ткач.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко виправдовував закупівлю районними адміністраціями барабанів за майже 900 тисяч гривень для укриттів за виділені містом кошти.