Ткач местным властям: если будем сливать деньги на барабаны — проиграем войну

Журналист-расследователь перечислил факторы, которые мешают победе Украины

Одним из факторов проигрыша Украиной войны может стать нецелесообразное использование бюджетных средств, в частности, на закупку барабанов в укрытия. Об этом заявил журналист-расследователь Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Можем ли мы проиграть войну? Да. — Если продолжим вымывать деньги из бюджета десятками миллионов на стадионы, барабаны, бордюры, беговые дорожки и прочий антураж мирного времени или закупать нужные вещи по завышенной стоимости, мы можем проиграть", — подчеркнул он.

Также журналист перечислил другие факторы, мешающие победе Украины, среди которых: если политики в своих действиях будут использовать желание вернуть или получить власть; если не закроем границы для беглецов и не прекратим штамповать здоровых инвалидов; если не вернем поддержку Сил Обороны донатами к уровню первого полугодия полномасштабного вторжения и т. д.

"Все из перечисленного убивает наших защитников и защитниц. Отдаляет Победу. Помогает врагу. 140-миллионная "страна-идиот" не собирается проигрывать эту войну. Для путина эта война — это билет в один конец. Они будут продолжать нас уничтожать медленно или быстро. Они могут это делать еще год, и два, и три", — констатировал Ткач.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко оправдывал закупку районными администрациями барабанов за почти 900 тысяч гривен для укрытий на выделенные городом средства.