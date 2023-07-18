Пиар во время войны: Харьковская ОВА заказала рекламу в СМИ за 2 млн гривен

Такой тендер кажется неуместным некоторым украинцам

Облгосадминистрация в Харьковской области во время войны объявила тендер на "Рекламные и маркетинговые услуги". За это она готова отдать 2 млн гривен.

Об этом стало известно из условий тендера, который размещен на сайте госзакупок Prozorro. Объявлен тендер был 17 июля, а конечный срок подачи заявок — 25 июля, тогда же состоится и аукцион.

Тендер был объявлен для того, чтобы "освещать деятельность областной военной администрации в онлайн-СМИ". Услуги должны быть предоставлены до 31 декабря 2023 года. Сумма тендера 2 млн гривен, а минимальный шаг понижения стоимости 20 тысяч гривен. Также в условиях тендера указано, что язык рекламных материалов должен быть обязательно украинским.

Такой тендер в условиях войны возмутил общественность. В частности, против высказался известный политик и бывший народный депутат Борислав Береза.

"Необучаемые! Харьковская ВЦА, которая напрямую подчиняется президенту, заказывает себе пиар. Во время войны. Пиар. Во время войны. Необучаемые. Дебилы", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве администрация планировала озеленить один из районов столицы за 6 млн гривен. На эту сумму должны были закупить больше 3 тысяч саженцев деревьев и кустов.