Скандал с закупками в Минюсте: главу тендерного комитета подозревают в романе с победителем

В Минюст с обысками пришло ГБР

Минитерство юстиции попало в скандал — его подозревают в злоупотреблениях в ходе закупки услуг по оборудованию кибербезопасности. Якобы глава тендерного комитета, государственный секретарь Минюста Елена Богачева состояла в интимных отношениях с руководителем победившей фирмы, что и стало решающим при определении победителя тендера.

Об этом в Facebook сообщила журналист-расследователь Любовь Величко.

По данным ее источников, в правоохранительных органах, 7 июля Минюст посетила СБУ, чтобы осуществить выемку документов в рамках уголовного производства по злоупотреблениям при закупке услуг по оборудованию кибербезопасности.

"Денис Малюська уже месяц или больше понимает, что его подчиненные намутили какую-то схему. Главой тендерного комитета была Госсекретарь Минюста Елена Богачева (в должности с марта 2020 года). Далее оказалось, что секрет успеха фирмы-победителя в том, что владелец фирмы-поставщика… сексом занимается с Госсекретарем Богачевой. В целом, весь состав тендерного комитета ожидают подозрения", — пишет Величко.

Она добавила, что госсекретарь Богачева оперативно взяла отпуск, чтобы получить все выплаты получить. Кабмин на днях якобы должен ее уволить.

Елена Богачева

"В процессе увольнения – еще ряд сотрудников и членов тендерного комитета Минюста. Как и директора департаментов. Также под ударом – начальник управления публичных закупок Тимофеева и директор Департамента публичного права Людмила Кравченко", — добавила журналист.

По ее данным, сейчас идут консультации в Офисе президента, как быть с этим скандалом.

В то же время 8 июля zn.ua, ссылаясь на свои источники в ведомстве, сообщает, что в Минюст с обысками в рамках дела по злоупотреблениям при закупке услуг по оборудованию кибербезопасности, пришло Государственное бюро расследований. Отмечается, что министр юстиции Денис Малюська рассматривает вопрос об отстранении или увольнении госсекретаря Елены Богачевой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не так с новой руководительницей АРМА (Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) Еленой Думой.