Скандал із закупівлями в Мін’юсті: голову тендерного комітету підозрюють у романі з переможцем

До Мін’юсту з обшуками прийшло ГБР

Міністерство юстиції потрапило у скандал — його підозрюють у зловживаннях під час закупівлі послуг з обладнання кібербезпеки. Нібито голова тендерного комітету, державний секретар Мін’юсту Олена Богачова перебуває в інтимних стосунках з керівником фірми, що перемогла, що і стало вирішальним при визначенні переможця тендеру.

Про це у Facebook повідомила журналіст-розслідувач Любов Величко.

За даними її джерел, у правоохоронних органах, 7 липня Мін’юст відвідала СБУ, щоб здійснити вилучення документів у рамках кримінального провадження щодо зловживань при закупівлі послуг з обладнання кібербезпеки.

"Деніс Малюська вже місяць чи більше розуміє, що його підлеглі намутили якусь схему. Головою тендерного комітету була Держсекретар Мін’юсту Олена Богачова (на посаді з березня 2020 року). Далі виявилося, що секрет успіху фірми-переможця у тому, що власник фірми-постачальника... сексом займається з Держсекретарем Богачовою. Загалом весь склад тендерного комітету очікують підозри", — пише Величко.

Вона додала, що держсекретар Богачова оперативно взяла відпустку, щоб отримати усі виплати. Кабмін днями нібито має її звільнити.

Олена Богачова

"У процесі звільнення – ще низка співробітників та членів тендерного комітету Мін’юсту. Як і директори департаментів. Також під ударом – начальник управління публічних закупівель Тимофєєва та директор Департаменту публічного права Людмила Кравченко", — додала журналіст.

За її даними, зараз йдуть консультації в Офісі президента, як бути з цим скандалом.

Водночас 8 липня zn.ua, посилаючись на свої джерела у відомстві, повідомляє, що до Мін’юсту з обшуками у рамках справи щодо зловживань при закупівлі послуг з обладнання кібербезпеки надійшло Державне бюро розслідувань. Зазначається, що міністр юстиції Денис Малюська розглядає питання щодо усунення чи звільнення держсекретаря Олени Богачової.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не так із новою керівницею АРМА (Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів) Оленою Думою.